Opinión | Tribuna
Els preus, l’habitatge, el català i la mala educació
Qüestions d’actualitat que defineixen l’estiu del 2025: preus, habitatge, català i la mala educació, que són fronts oberts per a les principals institucions de les Illes Balears, és a dir, per al PP i pels seus, sempre deslleials i inestables, socis d’extrema dreta. Fronts oberts que no són capaços d’afrontar. No escoltam aquests dies ni una sola idea nova del govern i molt menys dels consells insulars o de l’Ajuntament de Palma, ni un anàlisi, ni una convocatòria mínimament seriosa per parlar-ne. Excuses. «Parole, parole», com deia la cançó, és el màxim que poden aportar els dirigents de la dreta. I males «parole», però ja hi tornarem.
Preus. El símptoma de que no tot somriu a l’economia de base turística de les Illes Balears. Els preus amenacen amb allunyar part del turisme que s’allotja a Balears, el sector restauració directament ja ha hagut de baixar la contractació laboral el mes de juny, si hem de fer cas del que es publicava a principis d’agost. La presidenta Prohens, a falta de cap proposta, presentava al rei el diagnòstic del 2019, elaborat per l’anterior govern, amb l’aval del Consell Econòmic i Social, 2019, cap idea nova dels actuals responsables, ni senyal de que estiguin mínimament decidits a fer res.
Habitatge. Les darreres notícies confirmen una realitat, la impossibilitat d’accedir a un habitatge per una família de classe mitja: la comunitat autònoma més cara d’Espanya, en aquest cas per a l’habitatge ja usat, altres titulars recents parlen de la necessitat d’estalviar quasi 80.000€ abans d’accedir a al compra d’un habitatge, o de que el preu per metre quadrat supera els 5000€ o que el 30% de tota la compra d’habitatge el copen els inversors estrangers... i que fa el govern balear? Celebra que a Ibiza ha aconseguit dos contractes (dos!) del programa de «lloguer segur» un any després d’haver-lo llençat. Això i barra lliure per a la urbanització desaforada, obrint les portes de la Serra de Tramuntana, amb una amnistia urbanística per als infractors com a preludi. Aquí sí que saben que fer i exactament a quins interessos afavorir. El futur de Balears i de la ciutadania que hi habita els és igual.
Català. La promesa més fàcilment incomplerta per la presidenta Prohens va ser la de no fer de la llengua tema de confrontació. La realitat respon al govern cada vegada que pren una mesura per evitar la suposada (o imaginària) imposició del català o per fer front a la rebel·lió de les famílies contra l’ensenyament en català... temes que són fruit de l’exageració, de la provocació constant, de l’impuls dels partits de la dreta o del govern amb les seves polítiques i subvencions, per donar força al seu relat. A l’hora de la veritat les famílies escullen majoritàriament ensenyament en català. Galtada (en sentit figurat) a l’extrema dreta. I obren el front a IB3 on incompleixen la funció de servei públic de l’Ens, utilitzant-la per aprofundir en la política de marginació de la llengua pròpia de Balears. En el moment de la història en que major oferta audiovisual ha existit, a través de plataformes de pagament o gratuïtes, totes elles amb oferta en castellà, el minúscul gra de sorra audiovisual en català que és IB3 esdevé el gran problema de Prohens i els seus socis. Discurs fals, relat inventat, imposició ideològica d’una visió del món rància, on el català ha de ser subordinat.
Mala educació. Prostitució i llengua catalana en un mateix discurs embruten sobretot a la boca de qui les pronuncia, i ens fa demanar-nos que passa dins un cap capaç de fer tan surrealistes i macarròniques correlacions. L’insult com a arma política, la provocació, resulta útil per atiar la confrontació social, la que no volia Prohens, però de la que l’extrema dreta en viu. La mala educació dels extremistes és estratègia, però també demostra com són, unes mans que cal allunyar de qualsevol responsabilitat de govern. El poble tendrà la paraula el 2027, ara la responsabilitat és tota del PP i dels seus dirigents.
