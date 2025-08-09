Terreno resbaladizo

Unas tenues luces en la bahía. Un pianista tocando ajeno al público y las personas congregadas mucho más pendientes de los caldos y de comer que del monumental esfuerzo de toda una vida, esa misma trayectoria vital como la gran obra única e intransferible. F. y Effie ya paseaban entre telas y esculturas, objetos y fetiches orgánicos. Realmente habíamos llegado tarde y no tanto gracias al transfer que la organización del evento puso a disposición de los más rezagados.

No hacía mucha calor. S. y servidor recorrimos casi toda la exposición con mucha calma, sobre el estanque exterior los mosquitos eran un auténtico festín (atraídos por la luz) para los diminutos murciélagos, una docena, que se iban turnando en deliciosa secuencia y limpiando el aire de parásitos de forma implacable. Se recordó en el momento el sentido que daba a este símbolo el poeta Robert Graves, una peculiar silueta en el escudo de la ciudad, de Valencia y de tantos rincones del Principado de Catalunya. Un improvisado espectáculo propiciado por agentes externos que realmente resucitaba la esencia de los elementos en el mismísimo taller del pintor.

S. recorría con impactante elegancia y equilibrada parsimonia. Aparte del gran continente y del fabuloso y genial contenido del museo, allí estaba la ninfa de frente despejada y horquillas dibujando una perfecta cabecita encuadrando unos ojos a ratos casi transparentes. Los artistas M. y F., muy atentos y excitados por el entorno, intercambiaban algunas reflexiones de lo presente y de futuras proyecciones a corto plazo. Sorprendió gratamente compartir aficiones con ese gremio. Sí, lo de coleccionar joyas encontradas en el mar o en el bosque que digamos no es muy original, pero hace que uno se sienta más cercano al mundo.

S. se recolocaba el cabello y quedaba contemplando un cuadro muy concreto, el de otro pintor tan genial como el prota de la noche. Otro artista que será más valorado y comprendido cuando falte. En Mallorca somos expertos en homenajear o tratar con el debido cariño a nuestra gente solamente cuando dejan de respirar. Hay auténticas bandadas de buitres entrenadas y preparadas para esos eventos con plañidera incluida. Siempre hay alguien dispuesto a asegurar que «esto pasa en todos lados», creo que con este ahínco e intensidad lo dudo. Besitos. Yo también los quiero. Aquí hay buenas escuelas de turismo y se pueden abrir perfectamente universidades de defenestración, de matar de hambre muy lentamente, de ignorar a los más brillantes o de putear a aquellas y aquellos que se salen de lo establecido, todo bien regado con una caldosa envidia nacional remunerada a base de presencia en los medios o rascando en el cesto del reparto de cerezas. Sí, claro ¿...estás cabreado? Para nada. ¿Seguro…? A la mínima crítica o especulación ante tal obviedad nos imponen el mantra de siempre. Hagan balance de las obras de arte que se venden en la llamada Nit de l’Art y luego contrasten con las toneladas de caldos y de comida que se han servido la misma noche. Coman y beban como si no hubiese un mañana o fuese el último de nuestros días en la tierra.

A.V. / .

El pianista sigue su repertorio más ajeno aún, en casa le espera un plato caliente de sentido común después de permanecer un par de horas tocando en el limbo del huracán circense. F. y Effie apuntan maneras para encontrar un bar no muy lejos de aquí. Unas señoras de edades avanzadas, y un fabuloso humor sarcástico, hacen equilibrios en sus tacones para no estrellarse, «demasiadas rampas resbaladizas». Con S. marchamos hacia una noche con las luces del puerto de fondo. El artista motivo principal de tal evento agranda más su figura, mucho más, ante tanta mediocridad ambiental y agiganta su mito, esparce obra por diferentes puntos del Mediterráneo catalán simultáneamente. Enhorabuena a sus descendientes. No hay más. «Els ametllers ja són batuts…» En algún momento me cogen del brazo, el terreno sigue siendo irregular. El viejo rollo Chinasky en el recuerdo. Bajando y ya de regreso, caminando como un sol descendiente entre las montañas antes de sumergirse en el mar y desaparecer comprobando como la bruma difumina los contornos. Unos poemas viejos y San Alfonso de Ligorio casi cogido por los mismos, un taxi a ninguna parte. Auténtica masa madre contra el confinamiento del alma. Todo muy natural y lentamente cayendo por su propio peso. Fin. ¿Fin…?