Cuando la muerte es responsabilidad política

Mohamed tenía 9 años mientras cruzaba un paso de peatones en Manacor junto a sus hermanos y su mamá. Cruzaba en paralelo con su hermanita de 3 años, probablemente Mohamed estaba haciendo de hermano mayor, acompañando a la pequeña y teniendo las conversaciones de hermanitos o cantando alguna canción.

En una fracción de segundo, la escena y la vida de una familia se convirtieron en una pesadilla. El error de una conductora se lleva a Mohamed por delante, y nosotros, la sociedad, nos enteramos y reaccionamos primero con tristeza, nos ponemos en el sitio de sus padres y, al final, intentamos buscar culpables, mientras nos come el enfado. Solemos pegar la etiqueta de culpable exclusivamente al niño que cruza o bien al conductor. Luego seguimos con nuestras vidas, y al margen queda el dolor de esa familia. Pero vayamos más allá y hagamos comparaciones, porque mientras en Mallorca, cada cierto tiempo —cada vez más corto—, tenemos que llorar la muerte en nuestras calles, Helsinki vuelve a celebrar un año sin víctimas mortales en las calles de su ciudad, un año sin ninguna persona fallecida por siniestros automovilísticos. ¿Serán más civilizados los finlandeses? Para saberlo, señalaremos una serie de datos.

Si se incluye la zona metropolitana que rodea a Helsinki, la suma da un millón y medio de habitantes. Durante los años ochenta hubo alrededor de mil accidentes de tráfico donde fallecían alrededor de 30 personas cada año.

Estos datos nos muestran que en Helsinki también el error humano y el incivismo existían, pero, en lugar de poner el foco sobre los comportamientos individuales, lo que hicieron desde el gobierno local fue ponerse a trabajar apuntando a un objetivo: reducir ese margen de error humano, actuando sobre las condiciones de la vía que los permitían.

Se redujo la velocidad permitida, se estrecharon las vías, se plantaron árboles y se ampliaron las aceras. No se persiguió el uso de los patinetes, sino que se mejoró la infraestructura. Se construyeron más y más seguros carriles bici. Se colocaron cámaras de control de tráfico. Se eliminaron los puntos negros para peatones. Las vías con más arbolado, calles estrechas, carriles bici, se convierten en calles más complejas y eso provoca que los conductores estén más pendientes de la calzada y de todo lo que ocurre en ella, haciendo que se reduzca la distracción. Todo ello coronado con mejoras en el transporte público.

Todas estas medidas no son producto del sueño caprichoso de la administración, sino que forman parte de una planificación seria, pausada, de un proyecto de ciudad que, a día de hoy, a nosotros no nos llega, ni a Palma, ni a ningún pueblo de Mallorca. Mientras tanto, las familias lloran a sus muertos y nosotros seguimos sin distinguir con claridad quién es el responsable cuando leemos la noticia.

El ejemplo de Helsinki nos muestra que la responsabilidad es política y que señalar exclusivamente el errático e imprevisible comportamiento humano es una forma de eludir responsabilidades y dejar de lado el trabajo duro: rediseñar nuestros pueblos y ciudades.