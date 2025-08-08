Rebajas sin alma, comercio sin respiro

Un local con rebajas en Palma / Guillem Bosch

Cada temporada repetimos el mismo ritual: miramos las cifras, comparamos con años anteriores, analizamos sondeos. Y, como si de una ceremonia ya vacía se tratara, hablamos de «inicio de rebajas» como si eso aún significara algo real para el pequeño comercio. Pero los datos nos devuelven una imagen clara: el modelo está agotado, las reglas del juego han cambiado, y seguimos atrapados en un calendario que ya no nos sirve.

En el sondeo que hemos realizado desde AFEDECO, más de un tercio de los comercios encuestados considera que el inicio de las rebajas ha sido «regular» o directamente «malo». Muchos ni siquiera habían comenzado oficialmente la campaña a mediados de julio. ¿La razón? Ya no hay un «inicio» real. Las grandes cadenas lanzan descuentos antes incluso de San Juan. El Black Friday, las ofertas online y los bonos institucionales han convertido las rebajas en una constante desdibujada. Y mientras tanto, el comercio local, el de aquí, el que sostiene empleo estable y tributa donde debe, sigue esperando que vuelva un consumidor que ya no responde igual.

La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿para quién son hoy las rebajas? Porque si el turista, que representa una parte crucial de nuestro consumo estacional, llega a finales de julio, ¿tiene sentido empezar a rebajar productos en junio? Si el comercio online, que apenas genera valor en nuestro entorno, acapara cada vez más gasto, ¿cómo competimos sin ahogarnos? En la encuesta, el gasto medio por cliente en tienda ha bajado, mientras que el gasto online sube. Y lo hace sin que existan las mismas reglas ni obligaciones.

No se trata solo de cifras. Se trata de cómo se sienten nuestros comerciantes. La mayoría asume que venderá igual que el año pasado o un poco más. Pero lo que nos dicen, una y otra vez, es que lo hacen a costa de reducir márgenes, de asumir riesgos, de soportar una presión fiscal y normativa cada vez más asfixiante. Y todo esto sin que nadie les escuche de verdad.

Seguimos aplicando campañas comerciales como si el entorno no hubiera cambiado. Como si el consumidor, el canal, el producto y las condiciones fueran las mismas que hace 15 años. Y no lo son. Es urgente reformular el modelo de rebajas, no solo por justicia comercial, sino por lógica económica.

Desde AFEDECO pedimos políticas comerciales coherentes, adaptadas a nuestra realidad territorial. Campañas mejor sincronizadas con los flujos turísticos. Regulaciones que equilibren la competencia frente a los grandes operadores. Y un reconocimiento real al valor del comercio local: ese que no solo vende, sino que cuida, atiende y da vida a nuestras calles.

El modelo tradicional no va a desaparecer solo porque lo ignoremos. Pero si no lo reformamos, lo que desaparecerán serán nuestras tiendas.