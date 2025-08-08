Los partidos nunca detectan su corrupción

El escenario inédito mostraría a alguno de los dos partidos más corruptos de España, PP y PSOE, convocando una rueda de prensa para anunciar un escándalo de corrupción. En su seno, no en las filas del rival. Este acontecimiento nunca ha ocurrido, es previsible que jamás se produzca, pero desacredita las proclamas y mecanismos previstos internamente para contrarrestar los comportamientos inadecuados.

PP y PSOE están tan preocupados en escarbar la corrupción ajena, que la propia siempre les pilla por sorpresa. Al informarles de sus incumplimientos desde el exterior, resulta que las conductas equívocas de personajes como Ábalos o Montoro gozaban de una notable tracción dentro de sus formaciones respectivas. Se sabía, se decía, se advirtió. Y aunque la picaresca siempre dispone de resortes para burlar los controles, sorprende que nunca se atienda a localizar el origen del humo que a menudo ha sido propiciado por el fuego. En el caso del tercer secretario de organización socialista consecutivo a extirpar, la prensa tuvo que informar a La Moncloa del comportamiento inapropiado de un alto cargo sensible en La Moncloa.

Los partidos nunca detectan la corrupción que les carcome. En cuanto al público en general, sorprende la aceptación sin rechistar de los resultados de los manejos ilegales, en el país de los comadreos. Aun admitiendo que gasistas suena a gaseosas, rechina que las ventajas obtenidas por el sector no levantaran suspicacias estrepitosas, al margen de los procedimientos ahora en entredicho. El asombro es más clamoroso en el caso de las constructoras acusadas de cohechos, cuando el sector es declaradamente sospechoso en sus contratas desde que Josep Borrell ocupaba el ministerio correspondiente de González. La simbiosis entre economía y política funciona a la perfección, se deshace la frágil distinción entre corruptos y corruptores.

El público en general tiene derecho a mirar a otra parte, una licencia prohibida a los empleados públicos y fedatarios encargados de que Ábalos o Montoro no alcancen siquiera el grado de presuntos. Ninguna de las tramas en discordia fue obstaculizada, ni denunciada siquiera. Se cumplía una arraigada tradición porque, cada vez que se enfatiza el peso de la corrupción como producto típicamente español, se omite el recuento de la cifra de interventores, notarios o miembros de tribunales de cuentas que han tenido que responder judicialmente en cuarenta años de democracia por defecto de celo. Entre cero y ninguno.

La llamativa pasividad, de la amplia nómina de personajes que cobran para evitar la corrupción, llega al extremo de plantearse cómo podría empeorar la situación sin su carísima presencia. En su entrevista desde la cárcel, Santos Cerdán subraya oracular que «las concesiones las hacen los funcionarios». En el sentido burocrático, por supuesto, pero también bajo la acepción de conceder un terreno fértil para que los corruptos siempre presuntos desarrollen su labor. Y desde la garantía previa de la inmunidad penal.

Podría presumirse el comportamiento impecable por definición del colectivo de los defensores de la pureza pública que «hacen las concesiones», pero solo si en España no hubiera existido ningún ejemplo de corrupción. En caso contrario, se le debe una explicación clara a la opinión pública. Esta aclaración no surgirá de los partidos políticos, que han saltado sin red del negacionismo al resignacionismo ante los escándalos.

La aceptación cristiana de las mordidas como una llaga incurable viene apadrinada por Pedro Sánchez, en su ya célebre «no existe la corrupción cero». Pronunciada con tono lacrimógeno para apuntalar los crecientes escándalos socialistas, es una negación más dañina para la democracia que la trama de Ábalos al completo. Una vez metabolizada la raíz del problema, ya solo falta modular su alcance a voluntad. Entre culpables, es más fácil presumir de una inocencia relativa.

En este capítulo, no resulta insignificante el falseamiento sistemático de los currículum, que apunta de nuevo al descontrol en el abordaje de cualquier actividad con participación política. La mentira no solo denuncia a quienes engañan, también define la permisividad que los envuelve. Una vez inventada una carrera académica, resulta más sencilla la falsedad en la gestión diaria. Una tesis doctoral debería repasar los méritos curriculares declarados por los grandes corruptos de la historia de España, y cabe apostar por una correlación ajustada entre ambas manipulaciones.

En fin, puede que no haya delitos, porque los corruptos de PP y PSOE se agarran al clavo ardiendo de que el evidente tráfico de influencias no se zambulla en el Código Penal. Por desgracia, el dinero es lo de menos, frente a la desfachatez insoportable de las grabaciones de tinte mafioso.

Mientras tanto, y saltando de los partidos conservadores a los ‘conservaduros’, el porcentaje de españoles que contemplan a la inmigración como el primer problema del país coincide al milímetro según el CIS con la proporción de votos asignados a Vox. Entre el 18 y el 19 por ciento, con tendencia ascendente en ambos casos.