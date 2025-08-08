Opinión
Juegos del estío: vulgaridad del amor entre humanos
Dos mariposas oscuras de pequeño tamaño revolotean muy próximas, una pareja que gira sobre sí misma de forma incesante mientras se desplaza, a media altura. No se tocan, mantienen una distancia y una equidistancia. Al observador le cuesta captar la mareante secuencia debido a su velocidad, en el límite de la percepción visual. Los ritos humanos para el apareamiento son mucho más complicados, pero carentes de gracia. El libreto del amor romántico, su iconografía, el vastísimo repertorio musical, los bailes y sus ritmos, los cortejos, la inacabable literatura y cinematografía del género, las redes calientes, la de las miradas y sus claves, las artes de toda clase que lo evocan, el entorno de gorjeos y cuchicheos, la perfumería, vestuario y estímulos, etcétera, son a su lado malos remedos sin estilo. La sencilla elegancia del amor en el baile de las mariposas resulta inimitable.
