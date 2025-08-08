El Foro Mediterráneo, una gran oportunidad para Palma

Los días 17 y 18 del pasado mes de Junio, tuvo lugar en Málaga el 2º Foro Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica y la Fundación la Caixa. Según los datos presentados en dicho Foro, en las ciudades del Mediterráneo vive el 48% de la población española, en ellas se concentra el 50% del PIB nacional, el 60% de las exportaciones a Europa, el 65% del tráfico portuario y casi el 70% de la industria turística.

El Foro Mediterráneo se organiza en Consejos que se reúnen a lo largo del año en distintas ciudades mediterráneas. En el primer Foro de Valencia de junio de 2024, representantes del Consejo de Málaga, dedicado a reflexionar sobre el futuro de las ciudades, presentamos la idea de un Corredor Mediterráneo de la Innovación como un sistema de ciudades mediterráneas que apuestan por la economía del conocimiento, mediante la creación de ecosistemas innovadores urbanos funcionando en red.

Durante los trabajos desarrollados entre el 2024 y el 2025 se preparó el contenido del ahora llamado Proyecto InnoMed, que incluye lógicamente las Islas Baleares y la ciudad de Palma y que tiene por objeto el desarrollo de un sistema de innovación para las ciudades del mediterráneo español.

Dicho proyecto se basa en un modelo que integra casos de éxito desarrollados en ciudades mediterráneas como son, entre otros, el Parque Tecnológico de Málaga y el Distrito Innovador 22@ de Barcelona. Las ciudades mediterráneas reúnen unas condiciones culturales, históricas, económicas y sociales comunes que deberían ser la base del futuro desarrollo de un modelo propio del entorno mediterráneo.

Este modelo tiene por objetivo fundamental que las ciudades del Mediterráneo sean espacios atractivos para el talento internacional, como condición para la atracción de inversiones de alto valor añadido. Para ello se deben desarrollar ecosistemas innovadores con un urbanismo basado en la mezcla de usos. Estrategias económicas de acuerdo con los activos locales existentes, con una base de conocimiento alineada con la especialización de cada territorio. Políticas de integración social que impliquen al conjunto de la población y, finalmente pero no menos importante, un modelo de gobernanza propia que permita la colaboración público-privada como elemento básico de este modelo.

El Proyecto Innomed se presentó en el Foro de Málaga y fue seguido de un debate que contó con la participación de cinco alcaldes y alcaldesas de ciudades mediterráneas, que hace tiempo que trabajan en la línea de promover ecosistemas innovadores urbanos. Cabe destacar entre otros casos, Málaga con su Parque Tecnológico, Barcelona con el Distrito 22@, Palma con su proyecto de nuevo Distrito Innovador y con el Parc BIT, Valencia con entornos urbanos como Marina Valencia, y Cartagena con una importante base industrial y de conocimiento.

Francisco de la Torre, Jaume Collboni, Jaime Martínez Llabrés, Maria José Catalá y Noelia Arroyo destacaron la importancia de la apuesta por un modelo mediterráneo de ciudades innovadoras, la colaboración entre las mismas y el desarrollo de la economía del conocimiento como estrategia de dichas ciudades.

En este contexto mediterráneo, la ciudad de Palma emerge como un ecosistema con un gran potencial de transformación de la economía balear. Una notable base de conocimiento y un emergente proceso de desarrollo de Clusters de sectores estratégicos, que podrían ser la base de procesos de desarrollos urbanos como el actual proyecto de transformación del Parc BIT y el del futuro Distrito Nou Llevant.

Desde el nacimiento en 2016 de la idea de un Nuevo Distrito Innovador por parte de la iniciativa ciudadana Ramon Llull 2030, pasando por la preparación en 2020 del estudio de viabilidad, con el posterior protocolo institucional de las distintas Administraciones Públicas para el impulso del Distrito, proceso que culmina con el acuerdo de marzo de 2024 del Pleno Municipal de impulsar el Distrito y con el posterior proyecto Palma Culture & Innovation Bay, se ha ido consolidando un consenso político y ciudadano en favor del proyecto de Distrito.

Todo este largo proceso debería confluir ahora en el objetivo común de posicionar la ciudad de Palma y, por extensión, el conjunto de la isla de Mallorca, como un destino atractivo para el talento internacional, con un proyecto de Distrito Innovador que reúna las siguientes características: consenso político como proyecto de ciudad a largo plazo, pacto institucional con las instituciones firmantes del protocolo citado, nueva gobernanza de carácter público-privado con participación de la llamada cuádruple hélice, estrategia definida basada en la identificación de Hubs Innovadores que implique al conjunto de la ciudad y de su territorio de influencia. Especialización productiva en sectores de alto valor añadido, capacidad de atracción de inversiones internacionales de la economía del conocimiento y, finalmente, pero no menos importante, integración social del conjunto de la población mediante la creación de redes de colaboración a nivel educativo, empresarial e institucional.

Esperemos que las instituciones públicas y privadas, y el conjunto de la sociedad, serán capaces de acordar un proyecto como el descrito y así sentar las bases del futuro de la ciudad de Palma, evitando posiciones partidistas que podrían ir en contra de la propia ciudadanía.