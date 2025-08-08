Cambio de Orden Mundial

Israel y EEUU, Netanyahu y Trump, han modelado un nuevo orden mundial. El ataque israelí a Irán tardó décadas en generarse, porque requería que el Mosad tuviese la constancia de que Irán no tenía misiles, bombarderos ni defensas aéreas de nueva generación suministrados por Rusia o por China.

Asegurada la completa ocupación de Gaza, atacaron al Líbano y después destruyeron la flota y aviación siria. Concatenaron estratégicamente una guerra detrás de otra sometiendo a todos los países árabes de su entorno. A costa de perder los apoyos de toda una generación de nuevos americanos y europeos, porque el trato deshumanizado que han dado Oriente Medio ha hecho surgir un potente movimiento anti-Israel, coadyuvado por una generación de políticos europeos sin representatividad ética a ojos de sus ciudadanos. La masacre de Gaza se ha convertido en el primer conflicto mundial del siglo XXI en materia de Derechos Humanos, por encima del apartheid de Sudáfrica. Israel ha perdido el apoyo de la opinión pública global. Ha perdido el apoyo de los líderes del oeste. Ha perdido el sur global, ha perdido Brasil, África, China y Rusia. Ha perdido su statu quo dominante.

Han pervertido el curso de la Corte Penal Internacional; han presionado al abogado experto en Derecho Penal y Derechos Humanos, Karim Khan, quien mientras fue Fiscal jefe de la CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Galant; han presionado a Trump para retirarle la visa a Francesca Albanese para que no pueda volver a los EE.UU. donde tenía su oficina. La era en la que Israel gozaba de inmunidad en Europa se ha acabado. Incluso los alemanes sienten que su culpa en el Holocausto judío ha quedado descontextualizada con el holocausto de Gaza, porque están haciendo lo mismo con las armas del siglo XXI.

En paralelo, Trump ataca el orden mundial del comercio imponiendo su poder económico y aprovechándose de las enormes grietas existentes en la UE, algunas de ellas agrandadas por aliados como Orbán y otros extremistas europeos; ha borrado el prestigio ganado merecidamente por Von der Leyen con las compras conjuntas de vacunas durante la Covid-19; ha destrozado Naciones Unidas que se ha revelado como un instrumento de mediación carente de poder, ineficaz y patético, sirviendo exclusivamente como voz de la conciencia del genocidio gazatí.

Trump es sólo un acelerante de la crisis del oeste y China está ocupando económica y estratégicamente los agujeros que dejamos. No han intervenido en ninguna guerra en los últimos 25 años.

La pérdida de poder europea infligida por los aranceles y la devaluación del dólar tiene muy difícil solución, ya que sólo cuantiosas inversiones podrían resolverla y son muy pocos los estados europeos en disposición de hacerlas. La humillación europea escenificada en el campo de golf de Trump en Escocia rindiendo a Von der Leyen traerá cola, y reforzará la posición de la ultraderecha porque muchos se plantearán ¿para qué sirve la UE?; porfiarán por trasladar su poder a las capitales europeas y en la impronunciable, por estrategia, pero deseada vuelta a los Estados Nación. Porque el argumento de que se trataba de evitar una guerra comercial es endeble, toda vez que quien más lo temía era EEUU, precisamente por el déficit de su balanza comercial. Bastaría con haber apuntado al superávit americano en finanzas, servicios y tecnología; amenazar a Las Big Seven (Appel, Microsoft, Nvidia, Amazone, Meta, Tesla y Alphabet) porque valen el sesenta por ciento del SP 500 donde invierten el sesenta por ciento de los americanos, para quebrar la economía americana apalancada en déficits que sostiene el dólar, motivo por el que les compramos su deuda pública (bonos).

Pero hemos adoptado el papel de vasallos y como a vasallos nos tratarán. Sus miniyos europeos no caben de gozo. Su próximo objetivo serán los conservadores porque a los socialdemócratas ya los han rendido. Le Pen, o su sustituto no condenado, no tardarán en dibujar un programa gaullista que infle el gallo francés para hacerse con los votos de la derecha moderada francesa. Luego, el resto de los líderes europeos tirarán de ese hilo. Trump ha venido para quedarse.