Las admoniciones de Miquel Adrover dirigidas a Rosalía a propósito de la situación en Gaza, advirtiendo que su silencio frente a lo que califica como genocidio de Israel sobre el pueblo palestino equivale a complicidad con el mismo, en coincidencia con la adhesión del Lobby de Dones de Mallorca a las marchas en su contra, obliga a enhebrar algunas consideraciones sobre ellas. Yo las encuadraría en una tendencia generalizada en Occidente desde que la ideología woke nacida en las universidades de EEUU pretende imponer sus reglas. Una de ellas, exitosa, consiste en la sacralización de la condición de víctima. La víctima, por la condición de serlo, es equiparada a la virtud, de forma parecida a la contemplada por Jesucristo en el Sermón de la montaña. De tal manera esto es así que hoy es inseparable atesorar la condición de víctima para obtener reconocimiento social. Nietzsche podría haberlo calificado como el triunfo del resentimiento. Hasta tal punto es así que la estrategia del victimismo pasa a ser considerada como la del poder político. Así, hemos visto cómo Sánchez ha intentado sobrevivir a la corrupción de su entorno más inmediato, no como el responsable de haberlo instalado en el poder, sino como la víctima inocente del mismo, de los ingratos a los que, de forma ingenua, por su gran corazón otorgó su confianza. El fúnebre maquillaje con el que compareció tras el informe de la UCO sobre Cerdán y Ábalos estaba dirigido a acentuar la condición de víctima que borrara de la mente de los ciudadanos la de responsable político de los desafueros de sus colaboradores más cercanos. Una operación desvergonzada de victimismo.

La bondad en los humanos supone una inclinación natural a hacer el bien, a ayudar al necesitado de forma amable y generosa; supone magnanimidad, tolerancia, benevolencia, blandura y apacibilidad del genio. Es una cualidad predicable de las personas, no de los colectivos. La bondad está reñida con el buenismo. El buenismo es otra cosa, la ideología impulsada por el pensamiento woke que tiene como objeto enaltecer, promocionar, empoderar, a cualquiera de los colectivos susceptibles de encarnar la condición de víctimas, sean mujeres, colectivos LGTBI o personas de grupos minoritarios. Ese buenismo es el que ha pretendido derogar la meritocracia en las sociedades democráticas e implantar el acceso a todos los poderes mediante cuotas. Uno de los ejemplos más evidentes en España es la legislación electoral de listas cremallera que, además de obligar a alternar hombres y mujeres, sustraen al elector la capacidad de elegir a su gusto, y contribuyen al dominio absoluto del poder por los partidos. Es en ese contexto que se desarrolla el juicio sobre la guerra de Gaza. Se soslaya el ataque de Hamás contra Israel con 1.200 asesinados, torturados, violadas, del 7 de octubre de 2023. Se justifica con el irredentismo palestino. Y se defiende con el grito de la izquierda comunista española de «Palestina libre desde el río hasta el mar», el lema antisemita que supone la eliminación de los judíos. No es preciso compartir las posiciones del gobierno de Israel ni de Netanyahu para denunciar ese buenismo que justifica el ataque terrorista de Hamás por el sufrimiento palestino. Así también se podría justificar el terrorismo de Armenia contra los turcos. O el de los Kurdos. Así se hizo con ETA, por la dictadura. Y podríamos retrotraernos al sufrimiento del pasado para intentar justificar los crímenes del presente; hasta el imperio romano. El terrorismo es terrorismo y no hay historia que lo justifique. El estado de Israel se proclamó el 14 de mayo de 1948 tras la resolución 181 de la ONU de noviembre de 2047 por la que se aprobaba la partición de Palestina en dos Estados, Israel y Palestina. La resolución nunca fue aceptada por los palestinos ni el resto de países árabes y se iniciaron una serie de guerras a las que pusieron final los acuerdos de Camp David. Después continuaron los conflictos en Líbano, Gaza y hace poco con Irán. Lo más estremecedor es que las soflamas de la izquierda son contra Israel y nunca contra Hamás, cuando las consecuencias terroríficas para los palestinos son la consecuencia de los ataques de Hamás apoyados por Irán. La guerra acabaría si la organización terrorista entregara los rehenes que todavía retiene en su poder. Ni una palabra de la izquierda woke sobre la situación de un rehén como Evyatar David, un muerto en vida obligado a cavar su propia tumba.

Adrover acusa a Rosalía de complicidad, por su silencio, con lo que califica como genocidio, el asesinato indiscriminado de palestinos, una falsedad. En realidad, una estremecedora y horrible consecuencia de la guerra provocada por Hamás. Al hacerlo, Adrover está acusando a Rosalía de complicidad en un asesinato. Es decir, o busca publicidad para sí mismo a costa de Rosalía por una supuesta causa altruista (es indudable que no la tendría por exigir solidaridad con los palestinos a Sergi Darder), o busca erigirse en el Gran Inquisidor de Dostoyevski culpando de un asesinato a quien, por los motivos que ha creído conveniente, en uso de su libertad, ha decidido no pronunciarse sobre aquélla. Los artistas son fiables en lo que se refiere a su arte. Las opiniones de Maria del Mar Bonet, o de Miquel Barceló, o de Serrat, grandes artistas, son, en temas ajenos a su obra, de la relevancia de cualquier otro ciudadano anónimo, no más relevantes. Las de Adrover, que hasta ahora no ha llegado a la relevancia de aquéllos, igualmente irrelevantes. Pero eso sí, Adrover pretende que los demás adopten los posicionamientos suyos que tanto le perjudicaron tras los atentados del 11S. Para ello se reviste de buenismo ya que no de bondad. Un buenismo que se identifica con el totalitarismo. Adrover es un aprendiz de totalitario liberticida. Si los demás no actúan de acuerdo con lo que él prescribe como bien, les condena y los hace merecedores de sufrir consecuencias desagradables como, por ejemplo, ser cancelado, como tantos lo han sido en el escalofriante infierno de las redes sociales y las instituciones woke por no avenirse a las consignas de lo políticamente correcto, como Woody Allen. Javert, el inspector de la novela Los Miserables de Víctor Hugo lo explicaba magníficamente: «¡Qué fácil es ser bueno y qué difícil es ser justo!». Ser bueno es protagonizar acciones que buscan agradar a otros o evitar conflictos. Ser justo es tomar decisiones difíciles que pueden no ser populares, pero son necesarias para mantener el equilibrio y la equidad.