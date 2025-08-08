Aguas revueltas

Un chico le dice a una amiga que, si su novio le asegura que la quiere, no debería hacer ciertas cosas. Porque eso no es querer. Si te asegura que va llamarte y no lo hace, mala señal. Si te dice que llegará a una hora y no se presenta, es una falta de respeto. Si te ha confirmado que dormirá en su casa y te enteras, por un tercero, que no ha sido así, la cosa se pone chunga. El chico no tiene más de 17 años y a mí me encanta su visión sencilla, ética y honesta de lo que se supone que debería ser el amor del bueno. Si quieres a alguien, dale buena vida. Así de simple. ¿En qué momento se tuerce la cosa? Y no me refiero sólo al amor, me refiero al momento sutil en el que la coherencia y el actuar conforme a unos principios éticos y estéticos comienzan a desaparecer. Un par de ejemplos.

Que alguien cometa un delito es siempre una mala noticia, pero que quien presuntamente lo haya cometido sea alguien cuya responsabilidad es la de velar por la defensa de los derechos de la ciudadanía y la legalidad en beneficio del interés público, es de máxima decepción. Que el Tribunal Supremo haya confirmado el procesamiento del Fiscal General del Estado por un supuesto delito de revelación de secretos es el mundo del revés y una pésima noticia para nuestra confianza.

Que un exministro de Hacienda esté imputado por, también supuestamente, crear una red de tráfico de influencias y beneficiar a empresas gasísticas amigas mientras él ejercía su cargo es repugnante y un insulto a los que, con más pena que gloria, cumplimos con nuestras obligaciones tributarias. Sería interesante conocer el instante en el que su moral, profesionalidad y compromiso con el bien común hicieron clic y decidió pasarse al lado oscuro. Al del egoísmo y la usura. Otra gotita en el vaso del desencanto político.

Mordidas, puteros, mentirosos, comisionistas, chantajistas, faltones al respeto, marrulleros o convertir el Congreso de los Diputados en un espacio para dimes y diretes e insultos son consecuencia, en parte, de la pérdida de referentes, de unos principios paupérrimos y de la ausencia de coherencia.

Estoy bajo una sombrilla en una piscina. He dejado un periódico cargado de malas noticias en la cesta y, mientras trato de dormir un rato, me llega la voz del adolescente aconsejando a su amiga. Echándole un cable mientras pasa el trance del sufrimiento por los desplantes amorosos de su noviete, diciéndole que debe rebelarse y que tiene que plantearse si quiere seguir siendo la segunda opción de un carota. Él le dice que se conocen desde los tres años, que es una de sus mejores amigas y que confía en que tomará la mejor decisión. Y con este subidón de hormona adolescente decido levantarme de la tumbona, hacer una carrerilla y tirarme en bomba a la piscina. Y, mientras hago unas brazadas, pienso que elegir entre optimismo y pesimismo o entre resignación e inconformismo es una cuestión de decisión personal. Y que las aguas pueden estar revueltas, pero no lo suficiente como para dejarse llevar por el desánimo y el sometimiento colectivos.

Me acerco a la parejita para darles las gracias. No entienden nada, pero qué más da.