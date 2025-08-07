El turismo, Trump y la crisis que viene

«En tiempos de crisis, la imaginación es más efectiva que el intelecto». Albert Einstein. Físico vienés. Autor de la Teoría de la Relatividad.

Estos días, la prensa económica mundial anda revolucionada: motivos no le faltan. El índice VIX de la Bolsa de Chicago - el que cuantifica la desconfianza y/o pánico de los inversores - ha subido un 25% en una sola sesión: de 15,16$ el último día de julio a 21,33$ el primero de agosto. La renovación de la guerra aduanera entre el Presidente de los Estados Unidos con el resto del mundo ha activado - otra vez - la espoleta de la desconfianza hacia casi todo lo que provenga de Washington. En algunos casos, resquemor real: la arbitraria destitución de Erika McEntarfer - hasta la semana pasada respetada responsable de la oficina de estadística laboral del gobierno norteamericano - por publicar unos datos que disgustaron a Mr. Trump es un aviso a navegantes. A partir de ahora, los datos estadísticos que provengan de las oficinas gubernamentales norteamericanas - aquellos por lo que se suelen fiar los inversores antes de posicionarse - pueden no ser fidedignos. Y el mundo del turismo empieza a notar algunas consecuencias.

De entrada, la paridad euro/dólar norteamericano es casi una realidad - 1,00 €= 1,15$, en el momento de escribir el artículo - y ello se está empezando a notar: respecto a años anteriores, la reducción de turistas norteamericanos de clase media-alta a Europa es una realidad. Su flujo ha parado de manera visible: no es lo mismo visitar el Viejo Continente con una divisa nacional relativamente fuerte que con una moneda que va a la par con la moneda europea. Hay otra clave que podría esgrimir el «yanquee» medio para no viajar a Europa: el miedo o temor a ser visto como un embajador del autoritarismo. La sensación de no ser bien acogido en los destinos ha aumentado hoy en día. Muy diferente era visitar París o Madrid con Obama e incluso Bush padre como inquilinos de la Casa Blanca que con el actual POTUS.

Ello no quiere decir que los ciudadanos norteamericanos hayan dejado de viajar. Pero pueden haber escogido áreas más cercanas para su veraniego solaz. Caribe, por ejemplo: conscientes de la situación, las grandes hoteleras caribeñas y estadounidenses (la familia Rainieri, Posadas, Hyatt ) están construyendo 23.700 nuevas habitaciones en República Dominicana, Ciudad de México y Riviera Maya, sumando un total de 131 establecimientos de nueva planta. Todo ello sin olvidar el redescubrimiento de su propio país como destino turístico. Este año, en la zona de los Parques Temáticos de Florida ( miles de hectáreas con catorce enormes y variopintos centros de atracciones, decenas de establecimientos hoteleros por cada uno de ellos ) el ciudadano USA ha literalmente tomado el gigantesco espacio de ocio. Mientras, el turista europeo es el gran ausente: debido a las rígidas políticas de entrada que ha instaurado el gabinete Trump, la policía de Aduanas puede decomisar todo efecto electrónico - portátil, móvil, tableta - al turista con la excusa de la seguridad nacional.

Por ello no es extraño que Europa debería sacar algunas conclusiones. O, como mínimo, España. La primera de todas es que muy difícilmente se podrá competir como destino con el Caribe para atraer al posible turismo de masas que podría venir del otro lado del Atlántico. Lo mismo se podría decir del mercado asiático Por una razón: va a ser muy complejo que se de como se ha podido dar con el mercado centroeuropeo. En segundo lugar, es más que razonable pensar que tras el chauvinista ajuste económico iniciado por la Casa Blanca, llegue uno de más calado y alcance. De nivel mundial. Durante la crisis de 2007-2010, la frase favorita de los banqueros privados fue «cash is king». Las recientes retiradas parciales del mercado de renta variable de algunas grandes fortunas mundiales -

Agnelli, Bezos, Musk - recuerdan esos meses. Atención, pues. El ciclo expansivo podría estar tocando a su fin.

En tercer lugar, - y ya volviendo al turismo propiamente dicho - es muy probable que una crisis sea en cierto modo positiva. Como mínimo, en cuanto a corrección de Valores de Cierre hoteleros. En estos momentos, estamos viviendo algo insólito: se está pagando más por una habitación de un hotel de cinco estrellas en Madrid, Barcelona o Mallorca que por un hotel de cincuenta habitaciones a reformar delante el mar en el Norte de España. De la misma manera que existe una plaza de aparcamiento en Palma con un Valor de Demanda (180.000,00€) superior a dos apartamentos de tres habitaciones con aparcamiento y trastero en Asturias.

La pregunta que nos debemos hacer es si debemos interiorizar esta euforia como algo «normal». Honradamente, creo que no.