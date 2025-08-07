Retratos de un verano de infancia

Corrupción en Miami / DM

Cuando era crío, el verano de un niño cualquiera era algo así. Por lo menos los míos.

Un partido en el descampado con porterías de piedra. Un grito - «¡Toni, a comer!»- y se acababa el fútbol hasta la tarde. Un bocadillo de chorizo en una mano mientras pedías el balón al hueco.

Pintar de rojo y negro el cuadro amarillo de la BH. Comprar unos reposapiés en Ciclos Ferrá para llevar a un amigo subido atrás en la bici. El sonido del timbre y un «¿Está Héctor?» del vecino para echar la tarde jugando al Tente. Montar la maqueta de un Zero japonés de la Segunda Guerra Mundial. Improvisar un circuito de Scalextric a medida y tunear mi Porsche 911 Rothmans.

Despertarse de madrugada para ver en directo «el mejor combate de boxeo de todos los tiempos», o compartir a esas horas con mi vecino el séptimo partido de las finales de la NBA entre Lakers y Pistons. Jornadas maratonianas de ping pong, «futbito» o tenis en el Príncipes de España. Sumergirme para tocar con la mano el fondo de la parte más profunda de su piscina olímpica. Unas canastas con Papá y un Kas naranja al acabar, para celebrarlo. Un Trofeo Ciutat de Palma en el Lluís Sitjar.

La espalda sudada en el sofá y el Tour en la tele. Bajar a por un Truficono o esperar a que mi padre regresara del trabajo con dos polos de choco, un almendrado y otro de menta. Pechuga de pollo rebozada y patatas fritas caseras de Mamá para cenar frente a un capítulo de Corrupción en Miami. Los violentos de Kelly en una sesión de cine de sobremesa. Un paseo al atardecer hasta la Bimbo del polígono para comernos un Donut de chocolate o un Tigretón. Un colchón en el salón en una tórrida madrugada de julio.

Una comida en el Chippy o, por qué no, en el Dallas Burger. Un helado de chocolate belga en Can Miquel. Cinco duros para un Burmar Flax. Alquilar Contacto sangriento en el videoclub. Un rato de complicidad padre-hijo viendo Águila de acero. Una incursión adolescente en la vida adulta gracias a Platoon.

Una parada a las 6 a. m. para comprar gamba con mi abuelo Pep, antes de un día de pesca en su llaüt del Cala Nova. Una excursión con los primos por El Dorado y bañarnos en el Hotel Delta. Olor a garriga, los restos de un erizo y las noches en la terraza observando a los murciélagos revolotear, con los pelos de punta escuchando historias de miedo.

Los abuelos de visita para pasar el verano en casa. Sus tertulias al anochecer y un vaso de helado casero de almendra. Cien pesetas y un «Toma, niño, para que te compres unas chuches» de mi abuelo Pepito. Sus elegantes paseos por el barrio y sus paradas en los portales para acariciar a los perros. El habitual recorrido en coche por La Mola de Andratx, para deleite de la abuela Margot. Los domingos de ruta hacia Alcúdia con las ventanillas bajadas. Un mero al horno o un cap roig a la plancha en Ses Covetes. Atravesar el «nudo de la corbata» y el mareo de la abuela.

Las fiestas del barrio y ese casi primer beso. Aquella primera vez solo en el bus con mis amigos para pasar un día de playa sin adultos. Una acampada con el equipo a pie de mar en Cala Llombards. La primera gala de tarde en Joy Palace o bailar cuerpo a cuerpo una lenta en Riu.

Así era un verano cualquiera en los años ochenta y noventa. Por lo menos, los míos.