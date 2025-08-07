Rendición inexpicable de la Unión Europea ante Trump

Donald Trump.

La Unión Europea ha perdido una nueva oportunidad de tener peso en el concierto mundial, ha demostrado que no cree en sí misma como zona de peso en la geopolítica actual.

Determinar si una guerra comercial perjudicaría más a los americanos o a los europeos es imposible de medir técnicamente, lo único cierto es que, de entrada, todos perderíamos, se produciría una inflación y pérdida de competitividad a los dos lados del Atlántico.

El acuerdo es una rendición. En la misma fecha, Trump pactó con Japón un arancel del 15%, pero aceptando la reciprocidad del mismo 15% a los productos americanos en el país nipón. Japón tiene un PIB que es la cuarta parte del de la UE (actualmente inferior a Alemania).

La Unión Europea pone arancel cero a todos los productos de EE UU, y ellos de un 15%, y en algunos casos como el del hierro o del acero, del 30%, lo que es totalmente desequilibrado.

Que el país que se definía como liberal por excelencia haya dado el giro hacia el proteccionismo a ultranza, aparenta tener mayor debilidad que Europa. En el largo plazo, la UE podría haber ganado la guerra comercial y demostrar su peso en el orden mundial.

EEUU tiene un PIB de 27,7 billones frente a los 19,4 billones (en dólares) de la UE, pero en población, o sea, consumidores potenciales, tenemos 117 millones más que EEUU.

¿Cuál el déficit comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea? Según la inteligencia artificial de Gemini, se cifra en 197.000 millones de dólares el superávit a favor de la Unión Europea. (Europa exporta 532.000 millones e importa 334.000 millones).

La balanza comercial engloba dos clasificaciones: la de bienes, o sea, productos, y la de servicios. Si bien es cierto que la primera es netamente a favor de la UE, en la balanza de servicios, es decir, lo que facturan las empresas especialmente tecnológicas o de alto valor añadido por estos conceptos da un superávit a favor de EEUU de 150.000 millones de dólares.

Si realizo el desglose es porque en términos de valor añadido o de beneficio, cuando tú produces bienes (sea un coche o aceite de oliva) el margen de beneficio para la empresa puede estar entre un 10-15%, mientras que cuando tú facturas servicios (asesoramiento o tecnológicos) los márgenes son dos o tres veces superiores a los industriales. Por ello, a nivel de beneficios para las empresas, es razonable pensar que la balanza en este punto esté relativamente equilibrada.

La rendición de la UE no es tan solo arancelaria, el presidente Trump nos castiga, con más exigencias:

• Compras estratégicas (gas, petróleo, productos nucleares, etc.) por importe de 750.000 millones.

• Compras de material militar por 600.000 millones de dólares, en parte para financiar a Ucrania o el aumento del gasto en defensa que van a realizar los países de UE.

Esta parte de las compras o inversiones depende más del sector privado que de los estados, por lo que está fuera de lugar su aceptación.

La UE, donde podía hacer más daño era poniendo aranceles a productos tecnológicos americanos, y ha renunciado a ello.

La conclusión es que es un mal acuerdo, como reconocen cada día más dirigentes europeos.

La única explicación razonable es que el 30% de las exportaciones comunitarias las realiza Alemania, y especialmente en automóviles, a los que le había impuesto un arancel del 28% y ahora ha quedado en el 15%.

Este acuerdo es malo, pero sobre todo debilita a la UE en su papel geoestratégico de futuro.