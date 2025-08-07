Opinión | Tribuna
La destrucció de la ciutat futura
Fa poc més d’una setmana es va aprovar la llei 4/2025, una llei de la que s’han dit coses com que pot suposar el pitjor atemptat al territori de les Illes o també el pelotazo més gran d’ençà que hi ha democràcia. I tot i que aquests titulars poden ser certs, ja que les seves conseqüències són perfectament quantificables, el que voldríem aquí és explicar com aquesta llei pot suposar la destrucció d’un horitzó de creixement harmònic, avui encara possible, dels nostres pobles i ciutats, fent especial atenció al cas de Palma.
En primer lloc, dir que aquesta llei desfà l’ordenació territorial que des de fa més de 25 anys, amb l’aprovació de les Directrius d’Ordenació Territorial, estava consensuada pels diferents partits i la societat de les Illes. També desfà les previsions del Pla Territorial de Mallorca, les del planejament dels pobles i ciutats de més de 20.000 habitants, i molt notablement les del Pla General de Palma aprovat fa dos anys. Desfà els límits de creixements prevists, desfà la normativa urbanística, i tot això sense les garanties que s’exigeixen ordinàriament a l’ordenació territorial i al planejament urbanístic. És a dir, sense participació ciutadana, sense estudis d’alternatives -ambientals o d’integració paisatgística-, sense informes de suficiència hídrica, de mobilitat, estudis econòmics...
Podríem dir que és una llei que des del punt de vista territorial i urbanístic no presenta ni es justifica en base a cap model que coneguem, i que desbarata els prevists fins ara en els Plans Territorials i urbanístics vigents. Per exemple, al Pla Territorial de Mallorca hi havia una idea de model, basada en dues premisses principals: per una part, el reequilibri territorial de l’illa, potenciant el desenvolupament dels nuclis comarcals en front a la macrocefàlia de Palma; i per altra, en la protecció, encara que segurament insuficient, del sòl rústic, reservant la possibilitat de creixement a la vora dels nuclis només en el cas de revisió dels planejaments municipals i amb unes estrictes limitacions pel que fa a la superfície de creixement de cada municipi.
En el cas del Pla General de Palma, també hi havia la proposta d’un model basat en la millora de la relació de la ciutat amb la natura, amb una xarxa de parcs lineals i corredors verds; en el desenvolupament futur de Palma com a ciutat policèntrica amb diversitat de nuclis d’activitat i centralitat; amb barris de densitats adequades al seu entorn i a l’escala humana; amb diversitat social i d’usos, amb residència -50% lliure i 50 % HPP-, però també amb comerç de proximitat, llocs de treballs per a oficines, serveis, equipaments privats... Un model, en definitiva, pensat per garantir un adequat equilibri social i ambiental, que evitava desplaçaments motoritzats innecessaris i amb mesures per garantir la futura qualitat urbanística i arquitectònica dels barris
En xifres, mentre segons el Pla General hi havia d’haver als nous desenvolupament entre un 70 i un 75% de sostre residencial i la resta havia de ser per a altres usos -amb un límit d’un 10% per a l’ús comercial-, ara amb la nova llei un 95% del total podrà ser residencial, cosa que vol dir que els nous creixements seran únicament de barris-dormitori, amb un 45% més de densitat del que estava previst, amb menys zones verdes -ja que mentre al Pla General s’havia de reservar una mitja de 35 m2/habitant, ara bastarà reservar-ne 13 m2-, amb menys equipaments , etc. Derivant així cap a un model totalment allunyat del que s’havia proposat, que no era altre que el de les ciutats mediterrànies i europees tradicionals, unes ciutats, que com és reconegut unànimement per la ciència urbanística, son les que més bé garanteixen la qualitat de vida dels ciutadans i també la innovació i la riquesa.
En definitiva, aquesta llei, amb l’excusa de la necessitat d’habitatge, en lloc d’utilitzar els mecanismes existent a les lleis per moderar els preus dels lloguers, anar eliminant les 90.000 places de lloguer vacacional que ara era possible fer, o prendre mesures per fomentar i fins i tot obligar a la construcció als solars buits en sòl urbà, aposta per la solució que més convé als propietaris i promotors immobiliaris: l’ocupació del sòl encara no urbanitzat i amb les condicions que ells han reclamat. Per a la resta dels ciutadans: habitatge protegit més car, nous barris dormitori amb menys qualitat de vida i absoluta absència d’una idea de ciutat que doni sentit al conjunt.
Esperem que prosperi el recurs d’inconstitucionalitat que pareix que es presentarà, perquè si no es així, a més de la deslegitimació absoluta de l’urbanisme com a ciència, també quedaria deslegitimat tot el sistema jurídic en torn a l’ordenació territorial i l’urbanisme de l’Estat, ja que no té cap sentit que s’exigeixin tantes garanties per assegurar l’interès general o la sostenibilitat en el procés d’aprovació del planejament i que després això es pugui tombar amb un decret o llei amb una simple justificació genèrica. Esperem, per tant, que prosperi i que això permeti evitar la destrucció de les nostres ciutats -i illes- futures.
- Los tribunales de Baleares dejarán de usar los topónimos en castellano: Adiós a Palma de Mallorca, Ibiza y Mahón
- Entrega del millonario bote de 'Pasapalabra': Antena 3 modifica así el horario del esperado momento
- Una mujer ataca a una jueza de Palma tras irrumpir en su despacho
- Interinos docentes afectados por el nuevo criterio para otorgar vacantes se organizan para reclamar
- Los Reyes reciben a la sociedad balear en Marivent
- Zverev: 'Rafa Nadal se levantaba en medio del restaurante para darme consejos técnicos
- Letizia toma el mando en Mallorca
- Recepción en Marivent: Guayaberas, Rafa Nadal y la Copa de la Reina de voleibol