Opinión | Tribuna
Cap on vas, IB3?
L’acord entre el Partit Popular i Vox per col·locar Josep Codony al capdavant de la ràdio i la televisió públiques ha suposat una deriva molt preocupant per a la salut democràtica d’aquests mitjans i, de retruc, per al conjunt de la societat illenca.
Encara recordam el rebombori que es creà quan, tot just arribat al càrrec, Codony tingué la intenció de suprimir amb una estocada els dos capítols pendents d’emetre d’Els Norats, amb excuses de mal pagador, basant-se en uns índex d’audiència discrets. La cosa acabà amb l’emissió en una sola nit dels episodis abans esmentats, amb un nivell d’espectadors més que destacable. En el primer intent, aquests «apòstols de l’oblit» quedaren ben esculats.
A l’STEI ens afegírem al reconeixement de la sèrie i de la tasca de la memòria històrica de les entitats amb una taula rodona el maig, amb l’autor del llibre Els Norats, Mateu Morro; un dels directors de la sèrie, Toni Bestard; i la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver.
Però el full de ruta de Codony, o de qui sigui que estigui al comandament d’IB3, en contra de les víctimes de la Guerra Civil i del català estava marcat i calia executar-lo fil per randa. Per aquest motiu, en el debat definitiu dels Pressuposts de la Comunitat autònoma, el Partit Popular donà suport a una esmena de Vox d’una partida de 250.000 euros perquè IB3 faci un documental o una sèrie sobre la «repressió republicana» a les Illes Balears durant la Guerra Civil, amb l’objectiu d’oferir «una visió rigorosa i plural de la història».
Supòs que deuen reclamar la mateixa «neutralitat ideològica» que exigien a la moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Manacor en contra d’una activitat sobre el desembarcament de Bayo a la costa de Llevant adreçada als escolars: ells que neguen el canvi climàtic, la violència masclista o miren a una altra banda en parlar del genocidi palestí.
La darrera decisió de Josep Codony, en ple estiu i tot just encetat el mes d’agost, ha estat suprimir l’emissió de films en català, ja que deu considerar que hi ha una gran oferta en aquesta llengua a l’abast de la ciutadania de les Illes. Davant aquest fet, cal parlar clar i acusar el director d’IB3 d’incomplir de manera flagrant la normativa vigent i d’anar en contra de la normalització de la llengua pròpia.
L’Estatut d’autonomia i, sobretot, la Llei de normalització lingüística dediquen un apartat al paper tan important dels mitjans audiovisuals per a afavorir el català i fer passes contra la seva minorització; i això és a les mans dels governants, també del director d’IB3.
El títol III de la Llei de normalització es dedica als mitjans de comunicació social. L’article 28 diu una cosa tan clara com que «el català ha de ser la llengua usual en emissores de ràdio i televisió de titularitat de l’Administració Autònoma». L’article 30.2 recull el compromís del Govern de fer «les gestions necessàries per a facilitar la recepció de les emissions de televisió en llengua catalana dependents d’altres comunitats autònomes». Per tant, no és cap pecat mortal oferir els films doblats en català a TV3.
Des de l’STEI consideram que ja n’hi ha prou de polítics i càrrecs directius que actuen al marge de les lleis que s’han compromès a respectar. En un entorn marcat per les noves tecnologies i l’accés del jovent a plataformes i altres eines digitals on el català és gairebé inexistent, els mitjans de comunicació públics han de ser un element clau en l’ús normal de la nostra llengua; i cal desplegar en la seva integritat la Llei de normalització.
