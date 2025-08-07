‘And just like woke’

Se acabó, como cantaba María Jiménez. Me refiero a la serie que empezó llamándose Sex and the city (Sexo en Nueva York) y acabó con un título tan descafeinado como And just like that... (así de simple... o de simplón).

Treinta años han aguantado el tipo Carrie Bradshaw y sus amigas. La primera vez que visité Nueva York no se hablaba de otra cosa: de una serie que lo petaba mostrando a la mujer moderna a su aire y en un plan como en la tele no se había visto jamás. A mí siempre me pareció una serie sobrevalorada y sobreactuada. Yo no conozco a ninguna mujer que se calce así ni que hable así de sexo. Pero es verdad que al principio había que reconocerle una frescura que, de temporada en temporada, ay, se fue perdiendo. De ironizar sobre los cuentos de hadas a degenerar en un cuento de brujas woke.

¿En qué momento huimos del fuego de una corrección política para caer en las brasas de otra? ¿Del culto a la testosterona al autosabotaje estrógeno? ¿Se podrían rodar ahora películas como Lo que el viento se llevó u Orgullo y prejuicio?

Hace años llevé a mi hija a ver un montaje moderno de Jane Eyre, una novela romántica de Charlotte Brönte que sigue el interesante proceso de crecimiento interior de una mujer que, con todo en contra, rompe infinitas barreras de clase y de género de su época para culminar un amor poco convencional. Para empezar, el que iba a ser su marido le intenta ocultar que ya estaba casado -por dinero- con otra. Esta otra muere en un incendio que le deja a él desfigurado y casi ciego. Jane le acepta así, por fin en un plano de igualdad. Le dije a mi hija que había en esta obra más feminismo que en muchos 8M. Por desgracia, los que la montaron no lo tenían tan claro, pues decidieron meter a capón un monólogo de la protagonista proclamando una absurda «sororidad» hacia la rival fallecida. ¿Qué necesidad había de frivolizar así una historia que sencillamente iba de otra cosa? Nada más les faltó ponerle a Jane unos manolos.