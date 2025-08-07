6 de agosto de 1945

Hay una escena de Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, en la que vemos la detonación del «gadget», el artefacto atómico del proyecto Manhattan. Es el instante decisivo, donde se sabrán dos cosas: si la bomba «funciona» y si la explosión provocará una reacción en cadena tan desproporcionada e incontrolable que se apoderará de la atmósfera y será el inicio de un apocalipsis definitivo. Ya sé que se trata de una película, basada, eso sí, en hechos reales y en la biografía de Robert Oppenheimer, con notables dosis de ficción. En la escena que digo, sin embargo, en la prueba conocida como Trinity, se ve el momento crucial, el ascenso del fuego y de los gases, la conformación del hongo, el espectáculo (¿podemos llamarlo así, verdad?) del conocimiento humano que llega a los límites de lo que podemos llegar a entender sobre el universo, que los sobrepasa y que se convierte en efervescencia y caos. Hay silencio. Un silencio angustioso que marca el paso del tiempo entre la detonación y el ruido demoníaco de la bomba y la llegada de la onda expansiva a las zonas de observación habilitadas. Es el mismo interregno que hay entre el relámpago y el trueno. La misma tierra de nadie donde, al mismo tiempo, esperas lo inevitable (el anuncio de la luz precede al estallido del sonido) y deseas que no llegue, sabiendo, sin embargo, que debe suceder para que todo se desarrolle como mandan las leyes de la física.

En la película, asistimos al silencio inmemorial entre ambas magnitudes. Es un momento con un ligero artificio en el que el lapso de tiempo se alarga para poder dar cabida a la reflexión, a la duda, allá donde se encuentran las teorías cuánticas, las lecturas de Oppenheimer (conocía La tierra baldía de Eliot, esa oración solemne, aquel grito desconcertante, la inmensidad de la nada, la pequeñez de los humanos) y la angustia de saber que al liberar la energía acumulada, ingente, el colapso de las estrellas podía convertirse en el fin de la humanidad.

Ayer se cumplieron 80 años de la bomba que cayó en Hiroshima. El sábado 9, en Nagasaki. Las preguntas se repiten cada aniversario. ¿Era necesario? ¿No se habrían rendido los japoneses sin necesidad de la masacre, de la muerte en directo y de la diferida muerte a lo largo de los años? Y ¿por qué lanzar dos? Como confesaron los dirigentes estadounidenses, una era para hacer saber que la tenían. La otra era para dar a conocer que tenían más de una. Estos días volveremos, pues, a plantearnos las dudas que anidaron en la conciencia de Oppenheimer. Y quizá escuchemos aquel tema de Orchestral Manoeuvres in the Dark que se hizo famoso en los años 80, Enola Gay, en referencia al Boeing B-29 que lanzó la bomba. Y recordaremos lo que dijo Einstein: «Cada paso se nos presenta como una inevitable consecuencia del paso anterior; y al final, inexorable, la aniquilación general». Y se nos aparecerán las terribles imágenes de los cuerpos quemados y de la frágil entereza de la cúpula de Genbaku y la resistencia inaudita de los Ginkgo biloba que rebrotaron en la tierra gastada, la baldía tierra de Hiroshima.