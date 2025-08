La política de les mentides i tergiversacions

Marga Prohens.

En el món de la política, constitueix un recurrent recurs dialèctic —barroerament dialèctic— atribuir, a l’adversari, manifestacions que no ha fet i retòrcer allò que sí ha dit de manera que es violentin les paraules i el seu sentit. Al cap i a la fi, quan s’actua així, ens trobem en presència d’una burda estratègia de llarg abast que pretén, per un costat, desacreditar l’oponent amb un procediment gens encomiable i, per l’altre, fer prevaldre el propi missatge sense rebatre l’argument oposat (que ni tan sols haurà estat objecte d’anàlisi). Una variable d’aquests procediments pocs sans consisteix, des del poder, a dir planerament mentides sobre l’actuació pública duta a terme. A saber, dir que han fet allò o allò altre quan la realitat és, o bé que no han fet res, o bé que ho han fet en sentit radicalment contrari al pregonat.

Unes altres variables són identificar correctament el problema i prendre decisions en la direcció d’agreujar-lo encara més (i aquí no ha passat res) o voltar sobre els temes candents sense enunciar i valorar les causes que el provoquen (per poder posar-hi remei amb criteri, naturalment). Com exemple paradigmàtic de tot plegat, potser es podria posar la generosa entrevista, per extensa, concedida a aquest diari, fa uns dies, per la presidenta Prohens (DM, 20 de juliol d’enguany). Per on podem començar? Sosté la presidenta (i no es tracta de Pereira, precisament), que el seu Govern ha fet passes decidides per solucionar el problema de l’habitatge amb la liberalització del sòl i la possibilitat de construir en terrenys de transició sense que, abans, s’hagi exhaurit el terreny urbà (precisió, d’aquesta darrera afirmació, que omet).

Primera fal·làcia. El problema de la manca d’habitatges assequibles a preus raonables no se soluciona aquí i ara amb polítiques de foment de la construcció, que malmeten el paisatge i la configuració de les ciutats i creen noves necessitats de recursos naturals, d’infraestructures i serveis públics. [No tenim aigua, ho sap això, senyora Prohens?]. Altrament, i no és una qüestió menor, els principals beneficiats per aquesta fúria constructiva que el Govern ha desfermat seran, com és públic i notori, els fons d’inversió, decidits defensors del lucre pel lucre sense cap més consideració, i les empreses constructores i promotores —altre tant— que, quan arribi el dia, posaran els pisos al mercat a un preu inaccessible per als més desafavorits. És qüestió de temps.

La nova onada colonitzadora del nostre escàs territori és un autèntic disbarat que ens posarà, als illencs, en una situació límit. Implicarà més i més gent, perquè atraurà mà d’obra sense qualificar que, en el seu torn, necessitarà nous habitatges que —mals llamps! — s’hauran de construir...No havíem quedat que Mallorca era una illa amb sobrepoblació? Com es tancarà aquest cercle pervers? Amb les polítiques actuals, mai. I mai vol dir mai. La reflexió ja està feta de fa estona, però com que els beneficiats econòmicament per la disbauxa constructora són molt poderosos i influents i, al cap i a la fi, són al darrere del disseny de tot allò que ha de venir, se silencia i prou. El problema de l’habitatge, senyora Prohens, no se soluciona construint, sinó amb el canvi progressiu però decidit del model econòmic, això vol dir, amb la minva de l’oferta turística i la simultània compra o expropiació dels establiments turístics obsolets o en desús per reconvertir-los en habitatges. Amb voluntat de fer-ho, hagués estat un procés molt més ràpid i, per descomptat, innocu.

Una filosofia racional per encarar el nostre futur col·lectiu seria la que comportés menys places turístiques, de les convencionals i de les residencials —d’aquestes darreres ningú no en vol parlar, però se n’ha de parlar—, menys turistes, menys avions, menys cotxes de lloguer, menys creuers... Menys de tot allò vinculat amb el turisme. I una radical prohibició de colonitzar nous espais del territori; el clam és que deixeu estar el paisatge, deixeu estar la terra tranquil·la per sempre més, que ja no aguanta més agressions. No són precisament les infraccions de la normativa urbanística i d’ordenació del territori allò que s’ha d’amnistiar —fins i tot a la Serra de Tramuntana!—, senyora Prohens, no té cap excusa creïble i defensable per actuar d’aquesta forma, perquè això genera una sensació d’impunitat, que tot es pot fer i que ja vindran els nostres i ens ho legalitzaran. Que és allò que, malauradament, ha passat amb vostè i els anteriors governs del mateix color polític.

En efecte. Encarar el futur d’una manera diametralment oposada a l’actual, però també amb un nou missatge. Tothom que ara és aquí, hi ha de poder quedar si aquesta és la seva voluntat. La feina de fer saber, als nous vinguts, que han de respectar i fer seva la llengua i la cultura del país que els acull, serà del tot inajornable. Tothom ha de poder quedar aquí per treballar en altres ocupacions pendents de crear, més qualificades, desvinculades, les noves feines, això sí, del turisme i la construcció. Però aquest missatge ha d’anar acompanyat de la certesa que aquí, a casa nostra, no n’hi cabem més. Ja no n’hi cabem, però les polítiques engegades van a favor d’una sobrepoblació encara més insuportable i suïcida. Ens ho jugam gairebé tot. Sobretot, la supervivència com a poble.

[Per cert, que algú il·lustri correctament la presidenta. És mentida, com sosté —i no és precisament Pereira— que les infraccions a la Serra de Tramuntana estiguin prescrites i que les construccions il·legals ja no es puguin esbucar. En sòl rústic i en àrees naturals les infraccions no prescriuen mai. A més a més, tampoc no prescriuen enlloc, si tenen un expedient administratiu obert i actiu, que cal pensar que totes les il·legalitats el tenen].