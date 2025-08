El jovent de Mallorca en mans d’una agència de viatges

Llorenç Galmés, presidente del Consell. / DM

Joves de Mallorca, atenció! I pares, mares, padrins, padrines, que el futur dels nostres adolescents us toca de ben a prop. El Consell de Mallorca de PPVox, amb el president Llorenç Galmés al capdavant, te una visió peculiar de les necessitats de la nostra joventut. La seva idea de política de joventut passa per organitzar aventures i oci, mentre els problemes reals se’ls enduu el vent.

Mentre que PPVox planifica la pròxima activitat de multi-aventura per a uns pocs, la realitat dels nostres joves és ben diferent. Les dades no enganyen, i són de 2024. Parlen d’un augment alarmant d’hospitalitzacions en salut mental infanto-juvenil a les Balears, amb una incidència preocupant d’idees suïcides i conductes autolítiques, especialment en adolescents. L’Institut Balear de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència (IBSMIA) està desbordat. I durant la pandèmia es va agreujar aquesta tendència de forma preocupant.

L’estigma i la falta de conscienciació són murs que impedeixen que molts infants i joves demanin ajuda. I mentrestant, les xarxes socials i la pressió acadèmica continuen passant una factura brutal a la seva salut mental. La incidència en les dones joves és especialment preocupant i exigeix una resposta clara i contundent amb perspectiva de gènere.

I com si tot això no fos prou, hi hem d’afegir un altre drama absolutament ignorat pel govern insular: l’accés a l’habitatge. Trobar un pis assequible a Mallorca per a un jove avui dia és més difícil que superar una gimcana de les que ara organitza el Consell. El missatge de Galmés i Fuster als joves és clar: si no poden pagar un lloguer, sempre els quedarà el consol d’un viatge amb descompte institucional. No poden garantir-los un sostre però, amb molta sort, es pot guanyar un bitllet per fugir un cap de setmana.

Des del Grup Socialista apostem per un Pla Integral de benestar emocional Infanto-juvenil, amb recursos, coordinació amb ajuntaments i entitats, que fomenti la prevenció a escoles i espais de joventut, creï campanyes de sensibilització i formi els professionals. I amb perspectiva de gènere.

Vàrem demanar un mapa de recursos per saber on estem i què necessitem, amb l’objectiu de crear una xarxa pública d’espais comunitaris de benestar emocional infanto-juvenil de Mallorca. També vàrem instar el Govern Balear a reforçar els recursos sanitaris especialitzats i a compartir bones pràctiques amb altres administracions. Fins i tot hem proposat que la següent convocatòria de subvencions als ajuntaments en matèria de joventut sigui bianual i amb més quantia, per donar estabilitat i permetre cobrir més programes i projectes en salut mental, educació afectivo-sexual i prevenció d’addiccions.

El govern de PPVOX no permet que els ajuntaments executin aquests projectes que realment afecten i preocupen a la joventut. A més, també han suprimit la possibilitat de subvencionar la compra de béns inventariables, limitant així la capacitat de millorar o equipar les infraestructures dels Casals de Joves.

La resposta del president Galmés i dels seus socis de PP i VOX a totes aquestes propostes vitals ha estat un no rotund. No a la salut mental dels nostres joves; a la igualtat d’oportunitats; no a un futur millor per a Mallorca. Malgrat les dades i la urgència d’actuar en favor de la joventut, la prioritat de Galmés i Fuster continua sent l’oci i l’aventura, convertint el Departament de Joventut en una agència de viatges, mentre la realitat dels nostres adolescents s’enterra.

Aquesta actitud és, senzillament, inadmissible. Des del Grup Socialista sabem que la joventut de Mallorca es mereix molt més que excursions des del Consell; es mereix un compromís real i efectiu amb la seva salut mental i el seu futur. I lluitarem perquè així sigui.