Armengol ha perdido las elecciones, Prohens no quiere ganarlas

El PSOE balear anda renqueante: carece hoy de candidatos viables que puedan presentar batalla a la derecha en las elecciones de mayo de 2027 en las que se dilucida el gobierno de la Comunidad Autónoma y el de los ayuntamientos. La secretaria general del PSIB (PSOE en elecciones) es la también presidenta del Congreso de los Diputados, lo que de por sí es incongruente: no hay precedentes de que tan alta autoridad institucional del Estado (la tercera) compagine el cargo con la dirección de su partido, aunque sea regional. Es chocante, chirría en exceso, pero es que, además, Francina Armengolno es candidata viable por el lastre que acumula. No hay que adentrarse, por conocido, en el asunto Koldo, que la ha dejado a los pies de los caballos. Pero Armengol no renuncia: quiere ser la candidata y desquitarse de la humillación que le supuso ser vapuleada por Marga Prohens en 2023. Vana ilusión: los vientos españoles no soplan favorables para el socialismo; en Mallorca la imagen de Armengol está tan deteriorada que hace imposible su recomposición para 2027. El PSOE balear ha perdido las elecciones, probablemente sin Armengol también, con ella sin ápice de duda. Junto a su escudero, Iago Negueruela, que quiere ser candidato a la alcaldía de Palma, son ticket infumable, con altas expectativas de dejar a las candidaturas socialistas en el peor resultado de su historia. No lo quieren ver: se empecinan en considerar competitivos sus liderazgos, con chance para ganar. Los dioses ciegan a los humanos a los que han decidido castigar. Es el caso. Armengol-Negueruela es el tándem perdedor para 2027.

Y si ese es el estado de la cuestión en el campo socialista, en el de la derecha conservadora mallorquina, en el PP, los acontecimientos discurren por vericuetos tan extraños que se hace francamente difícil dilucidar a qué diantres se dedica. Tenemos al Gobierno balear de la presidenta Marga Prohens, que sin haber hecho nada en sus dos primeros años tenía más que garantizada la victoria electoral, enredado en una cadena de despropósitos sin fin. Enumerarlos es prolijo, pero con atender a que ha desprotegido el suelo rústico de Mallorca, incluido el de la Serra de Tramuntana, establecido infumable amnistía urbanística y entregado a la agenda ideológica de la extrema derecha de Vox, incluso parcialmente en el sensible asunto de la lengua, es más que suficiente. Le Senne, delegado de Abascal, sigue en el cargo. Prohens ni se atreve a toserle. Además, se hace imperativo destacarlo, demuestra amoralidad al no condenar taxativamente los crímenes contra la humanidad que el Gobierno israelí perpetra en Gaza. El vicepresidente Costa, con la desvergüenza que acostumbra, trufada en el caso de ignorancia histórica, engendra lo que ocurre en el terrorismo (cierto) de Hamás, organización que convierte a las mujeres en siervas, aunque las feministas finjan ignorarlo. Señor Costa, el asunto palestino reverbera desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Han transcurrido ocho décadas. ¿Enterado? Estamos con que Marga Prohens exhibe a las claras sus llamativas limitaciones.

Lo peculiar de la política mallorquina consiste en que tenemos al PSOE postrado, sin signos de ser capaz de recuperarse; al PP sin orden ni concierto, aterrado ante la fuerza de Vox, su socio, que le marca las pautas a seguir, salvo, y eso hay que reseñarlo, en el Ayuntamiento de Palma, donde el alcalde, Jaime Martínez, se las tiene tiesas con el caído Fulgencio Coll, al que, cuentan en Cort, en cierta ocasión echó con cajas destempladas de sus despacho.

Y así, el PP de Marga Prohens ganará las elecciones pese a los ímprobos esfuerzos que despliega para perderlas. Eso en agosto de 2025. En 2027 puede ser mucho peor para el PSOE o, quién sabe, un fenomenal chasco para el PP.