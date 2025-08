Senyor de Corberana

Si hagués d’esmentar les virtuts o qualitats que constitueixen el meu credo particular, diria que són l’elegància, la bondat i l’equilibri. No necessàriament per aquest ordre, vull dir que és el conjunt de totes elles allò que procur dur a la pràctica en el meu dia a dia, tant en l’esfera més íntima o privada com en la pública. Supòs que he arribat a aquesta conclusió amb els anys i l’experiència, però també, i molt probablement, per una qüestió genètica, ja que aquestes virtuts definien prou bé la persona de mon pare -i, en bona mesura, la de mumare, també-. Potser totes tres es poden resumir en una de sola que és la noblesa de caràcter, un ideal que els meus pares m’inculcaren i que he tractat de desenvolupar tan bé com he sabut, de manera que quan m’hi apart o m’hi desvïi s’activa en mi una mena de ressort que em diu que no vaig bé i que cal que rectifiqui. És llavors que compareix la calma o tranquil·litat d’esperit, un estat que ens proporciona benestar i lucidesa a l’ensems, i que fa que ens sentim bé amb nosaltres mateixos i amb la gent que ens envolta.

Serveixi aquest preàmbul per introduir una divertida anècdota que d’alguna manera té a veure amb la noblesa; no exactament la que deriva dels títols nobiliaris i altres distincions socials, sinó més aviat amb la bellesa d’allò que no es veu a simple vista, tal com va narrar magistralment Antoine de Sant-Exupéry al seu celebrat Petit Príncep. Intentaré explicar-me.

Quan mon pare va morir, vaig escriure un recull de poemes que duia per títol Illa de Corberana, que és un illot real, situat just davant cala Galiota, a la Colònia de Sant Jordi. Sembla que fa molts d’anys ell hi va tenir una casa, en aquell redol, i que als estius anava a pescar just davant aquest illot, a penes separat de la cala per uns centenars de metres. Això és el que li va contar per carta a un bon amic seu que vivia a València, un religiós de La Salle que nomia Sebastià Garau. Mon pare, ja ho he dit, era una persona prou noble i honesta, i de llavors ençà l’hermano Sebastià, en contestar-li les cartes que li adreçava, decidí encapçar-les amb el tractament Senyor de Corberana, tanta va ser la gràcia i la idoneïtat que li va causar aquell topònim. Mon pare solia contar aquesta anècdota amb freqüència, especialment en els darrers dies de la seva existència, com si realment aquell illot li pertanyés de bon de veres; per aquest motiu, quan va morir, vaig sentir-me de qualque manera «hereu» d’aquell títol, i així ho vaig plasmar en el primer dels poemes que conformen l’esmentat recull, Presa d’illa: He decidit apoderar-me de la teva illa / fer-me meves les teves pertinences, / escripturar en un immaculat full / tot el llegat de rocs, sal i oratge / que batega en la seva ànima, / aprendre de memòria / cadascun dels seus ocults secrets; / recollir / un per un / el màgic vidre / destil·lat pels seus cocons, / contemplar impassible / com arriba la galerna / i tot just després surt el sol, / bronzejar-m’hi nu, / sota la discreta / i enlairada mirada de les gavines. Tenc un bon amic que hi estiueja, per sa Colònia; molts de dies m’envia una foto de na Corberana, com si volgués recordar-me que roman encara allà, inalterable i aliè a l’anar i venir de tota casta de iots i embarcacions que hi passen ben a prop, a les presses i a la massificació, a les tempestes que de tant en tant cobreixen d’escuma i salnitre la seva petita superfície...

Com més m’acost a l’horitzó de la meva existència, més em sent propietari d’aquesta illa real i poètica alhora. Amb una paraula, em fa il·lusió ser el senyor d’un illot àrid i rocós del Migjorn mallorquí on només hi ha cocons, algunes gavines i afilades tenasses. Un lloc on, per què no, algun dia hi vagin a parar les cendres del que quedi de mi, a fi de consolidar aquella herència que em varen llegar els meus pares i que m’ha servit de pretext per reivindicar un espai tangible i mític com pocs: una metàfora de la bellesa que encara és possible trobar en el nostre patrimoni natural i serenament humà, tal com tractava d’explicar a l’inici d’aquestes línies.