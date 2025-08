Ilustración: Mujer sentada en una silla de playa / EP

Para aclarar cualquier posible duda: el título de esta opinión no corresponde a esa frase salida de la boca del jefe indio de una película del western americano, aunque adaptada a nuestros días, justo en el momento de presentar a su hija captada a los pieles blancas. No.

Amanece en la Platja de Palma un jueves cualquiera. Ya son las 8.30. Una mujer está sentada en una silla de playa baja reclinable de color rojo. Mira hacia el mar y no hay absolutamente nadie a su alrededor. Está siendo observada desde atrás por mí. Tiene las piernas estiradas y ligeramente entreabiertas. Del apoyabrazos izquierdo asoma su antebrazo y una mano que sostiene su móvil en la palma.

Como esas madres primerizas de más de 40 años, denominadas añosas, también algunas personas más añosas aún pasean por la orilla. No es necesario alzar la vista más allá de la arena bañada por el mar para constatarlo: el desfile de varices y manchas en los tobillos les delatan.

Una brisa gris anuncia tormenta. A la izquierda, Cap Enderrocat se reta con Palma, en blanco y marés, y con la Serra de Tramuntana en la retaguardia.

Ella se ha levantado para remojar sus pies y su soledad, me invento que no escogida, que se siente tan intensa como el frescor tibio del agua. Ya no la aprecia tan fría ni le hace retroceder, es fácil adaptarse a ella en comparación a años anteriores por las mismas fechas. Observa el único yate que insolente e iluminado en un blanco rabioso aprovecha el inmenso espacio. El gris plomizo deja atravesar por momentos luz. Segundos de luz que vuelven de color turquesa el agua. El viento de tierra adentro crea olas hacia el mar, pero aquí el que manda es él, y las repele enseguida en forma de nuevas olas hacia la orilla. Todo va donde está establecido que ha de ir. No se puede alterar el orden natural de los eventos.

Las gaviotas. Una sostiene una tirita de plástico en su pico tan rojo como la silla y la desdeña en segundos. La mujer se ha puesto unas gafas de sol mientras empieza a teclear en el móvil. Veo su perfil izquierdo y apretar su mentón. Una mueca de clown triste se ha instalado en su cara; es extraño de pronto, pero se seca su única mejilla a la vista con el dorso de la mano.

El sol sube y aparece la vida joven. Niños con sus padres pasean recogiendo las conchas de la orilla. La eterna estampa. Todos hemos sido esos mismos niños y niñas entretenidos con conchas en la mano, ajenos a todo, como a la climatología de este preciso instante. Una batalla celestial se cierne entre las nubes más altas y blancas y las grises que han tomado el inmensurable cielo más abajo de las otras.

Ella sigue igual y el viento arremete ahora fuerte. Las lágrimas contra el mismo son más sanadoras que las derramadas en casa. La obligan a resistir. Las gaviotas también son resistentes ancladas en la arena sobre sus alambres con nódulos. Están quietas y también aguantan. Una de ellas se le ha acercado y la observa mientras asalta abruptamente con su pico su propio cuerpo, como intentando limpiarse desde lo más profundo. Algunas plumas pequeñas le caen y se las lleva el viento, como supongo que también se van esfumando algunos pensamientos de la mujer sentada en una silla de playa. También está ya lista para emprender el vuelo.