Ilustración: Per què no tenim una llei del paisatge? / DM

Arran de l’aprovació del Conveni Europeu del Paisatge, signat pels Estats Membres del Consell d’Europa, el 20 d’octubre de l’any 2000 a Florència, amb l’adhesió de diversos estats, nacions i comunitats sorgí la necessitat legislativa més específica del paisatge com element i instrument necessari per a llur protecció, gestió i ordenació. En general però, els instruments legals a manera de llei existents han estat inserits, de manera més bé indirecta, dins altres lleis més generals sobre l’ordenació del territori i normatives urbanístiques. A la nostra Comunitat, com instrument més destacat tenim la llei 1/1991 de 30 de gener d’Espais Naturals i de Règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears, sorgida del catàleg d’espais a protegir elaborat per INESE (Institut d’Estudis Ecològics).

Tenim elements de protecció del paisatge integrats en diversos instruments legals que fan referència a la conservació d’espais naturals protegits, protecció de la naturalesa, conservació de monuments històrics, lleis de patrimoni històric, consideracions de llocs o paratges naturals, pintorescos o d’interès paisatgístic, conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres, plans d’ordenació dels recursos naturals, etc. Aquests instruments tracten el paisatge de manera parcial i incompleta i deixen un buit per tractar específicament llur complexitat, des dels aspectes conceptuals i la diversitat dels elements i components per a la seva percepció i interpretació. I sobretot l’aspecte preventiu, més que correctiu, per evitar la pèrdua o degradació, la cura dels paisatges amenaçats i consideració de bé públic i actiu social.

Els paisatges sofreixen grans transformacions degut a l’extensió de la urbanització incontrolada i difusa, la realització de grans infraestructures i equipaments (per resoldre conseqüències en lloc d’evitar causes), el creixement insostenible massiu del turisme, l’abandonament dels camps de conreu, els incendis forestals, l’extensió de la contaminació i l’erosió. Sobre aquests processos negatius no existeix una mentalitat o actitud decidida per contrarestar-ho, ni els mitjans necessaris com recursos econòmics i tècnics, instruments normatius de planificació i gestió específica i detallada del paisatge. En definitiva, les relacions de les societats estan canviant ràpidament amb els seus paisatges sense que es produesquin les respostes adequades.

A l’Estat espanyol, a nivell de nacions i autonomies, han sorgit lleis que de manera específica fan referència a la protecció, gestió i ordenació del paisatge. Bàsicament tenen en comú l’adaptació del Conveni Europeu del Paisatge. D’entre les més pioneres, com a lleis exclusivament ambientals, cal destacar la de Catalunya: ‘Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge’ (2005); la ‘Llei de protecció del paisatge’ de Galícia (2008); a València, formant part de l’ordenació del territori i de manera molt desenvolupada la ‘Llei d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge’ (2004). A les Illes Balears durant la VII legislatura, La Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori va presentar (febrer de 2009) l’avantprojecte de la ‘Llei d’Ordenació del Territori i de l’Urbanisme de les Illes Balears’ (va estar a exposició pública) que hi dedicava el capítol III de «Protecció i Ordenació del Paisatge», que en realitat era una adaptació del Conveni, però quedava molt poc desenvolupada i poc concreta.

No és suficient una filosofia d’intencions si el desenvolupament de l’articulat legislatiu no s’hi correspon exactament, cosa que succeeix sovint en moltes de lleis. La vertadera anàlisi i avaluació d’aquestes lleis ha de respondre concretament a cada un dels factors i variables que caracteritzen el paisatge, a partir del marc conceptual i sobretot l’aspecte preventiu més que correctiu. Encara que no existeixi a l’Estat una legislació específica destinada al paisatge que ho definesqui com a bé jurídic, es pot argumentar que el paisatge és part integrant tant del medi ambient com dels béns del patrimoni cultural i, per tant, amb tutela per l’ordenament jurídic.

L’objectiu principal i bàsic d’una llei del paisatge ha de tenir un caràcter preventiu més que correctiu. Ha de ser una llei per evitar o almanco limitar les edificacions, infraestructures, carreteres... que tenguin un impacte en el medi i no permetre les edificacions de mal gust i gran impacte que se solen autoritzar en el medi urbà, sobretot a les zones turístiques. No hi val una llei disfressada d’ecologisme de consciència dúctil, d’un ecologisme aprés de memòria, sense comprensió ni capacitat d’anàlisi. Així és com, amb la banalització de l’ecologia i la sostenibilitat, es fonamenta una contracultura ambiental.