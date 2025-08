Mallorca dice basta al genocidio en Gaza, el Govern no

Mallorca se vuelca con Palestina: Plaza París / DM

La voz que llenó calles y plazas de toda Mallorca por Palestina el pasado jueves partió del dolor y la indignación de dos mujeres, que el pasado 21 de junio propusieron en una reunión de ‘Mallorca per la pau’ organizar una protesta similar a otra que había tenido lugar en Egipto unos días antes, fuertemente reprimida. Una asamblea en Montuïri, otra en Algaida, otra en Manacor… El movimiento fue creciendo y sumando adhesiones de colectivos diversos, con la particularidad de la presencia mayoritaria de mujeres en el tejido de la red. Cuarenta días después, en plena canícula, cuando el cuerpo pide fiesta y baños de mar, 22.000 personas se manifestaron en 61 marchas simultáneas en toda la isla. Todo un hito. Había que decir basta al desplazamiento de dos millones de personas a un pequeño territorio de la Franja de Gaza, devastada por las bombas y la hambruna, que mata despacio y dolorosamente y que dejará duras secuelas en las futuras generaciones. Había que transmitir solidaridad a una población exhausta tras 21 meses de asedio, sin alimentos, ni agua, ni medicinas, que ya suma 60.000 muertos, muchos de ellos niños y más de mil asesinados cuando acudían a recoger los escasos víveres que logran traspasar el bloqueo de la ayuda humanitaria. Pese a la dramática situación, más que a la falta de pan, temen al olvido.

Frente al clamor ciudadano, que ha sabido situarse en el lado correcto de la historia, el Govern de Prohens se ha puesto de perfil, en línea con la inoperante comunidad internacional. El vicepresidente Antoni Costa expresó «respeto» por las marchas y reclamó la apertura de corredores humanitarios, pero dejó claro que «los atentados terroristas de Hamás fueron el detonante de esta situación lamentable. El Estado de Israel se defendió de un ataque terrorista que se produjo». Por más condena que merezca la acción en que murieron asesinadas 1.200 personas y 250 fueron secuestradas y por acuciante que resulte la liberación de los rehenes todavía retenidos, el Ejecutivo autonómico no puede asumir el argumentario de la legítima defensa esgrimido por Netanyahu para justificar tanta crueldad contra la población civil. Tras aquel fatídico 7 de octubre de 2023, el primer ministro israelí aseguró que su respuesta «cambiaría Oriente Medio». Y por lo que estamos viendo, bastantes cosas más. En este avispero de larga y larvada historia, resulta que la ultraderecha francesa de Marine Le Pen, fundado por exmiembros de las SS nazis y profundamente antisemita, se ha erigido en defensor de la posición del Gobierno de Israel, frente a un Macron que amenaza con reconocer el Estado palestino en septiembre, como ya lo han hecho 148 países, entre ellos España. La misma demencia que condujo a la Alemania de Hilter al holocausto contra los judíos rige en el lento exterminio de los palestinos que persigue sin miramientos Netanyahu, con la complicidad de Trump y la hipocresía de una comunidad internacional sobrepasada y oportunista. Antes y ahora sufre el común de la gente, como ocurre en Yemen, en Sudán y en tantos otros agujeros negros del mundo. El terrorismo de Hamás no puede combatirse con un genocidio en Gaza. Los niños no son combatientes, la población no es terrorista. Asistimos a una escalada más en la vulneración del Derecho Internacional que ya ensayó Estados Unidos tras el 11-S y que trajo a Mallorca aquellos siniestros vuelos de la CIA. El matonismo no puede vencer a los derechos humanos y a la democracia.