Segundo suicidio de Europa

«Como el cáncer con el cuerpo humano, el fascismo es inherente a la democracia», palabras del filósofo Rob Riemen (Países Bajos, 1962). Ha publicado sus libros en Taurus y tiene muy claro que la trampa ha sido llamarlo durante años populismo, sí, al nuevo/viejo fascismo de toda la vida. Sostiene que no hay retorno, nunca marchó. «Las posibilidades de tener cáncer son enormes, porque es parte de nosotros…», añade un autor fascinado por la obra de Thomas Mann, su obra monumental y por su manera de ser y estar en el mundo: «Wo ich bin, ist die deutsche Kultur» («Allí donde estoy yo, está la cultura alemana»). Los universales ineptos de toda la vida, rápidamente lo interpretaron como arrogancia. Esas palabras las dijo cuando acababa de abandonar Europa el 1938 para instalarse en Estados Unidos, en una rueda de pensa cuando estaba llegando a Nueva York. Con el tiempo, y en sus memorias, su hermano Heinrich Mann lo comparó con lo que quiso decir Goethe en el Fausto, «lo que has heredado de tus antepasados, trabájalo a fin de disponer siempre de ese legado». Según este hermano, Thomas con esas palabras manifestaba un profundo sentido de la responsabilidad. Riemen sigue el juego y dice que si alguien podía decir: «Allí donde estoy yo, está la cultura europea», ese era George Steiner (creo que hoy compartiría ese podio con el sr. Z. Bauman).

Pero volviendo al filósofo con su Instituto Nexus, bajo la presidencia holandesa el 2004 se trató de llegar a la conclusión de si Europa era todavía una buena idea para consolidar o si ya asistíamos, en esos días de principios de este siglo, a la disolución de un ideal europeo de civilización. Ese preludio es el gérmen del fabuloso y breve ensayo La idea de Europa de G. Steiner que saldría en catalán y castellano en la editorial Arcadia de Barcelona. Ese librito no es solamente el dilema más vigente de los que se han llevado al papel, su reelectura es indispensable. Su autor advertía que «los pararrayos deben estar conectados a tierra. Incluso las ideas más abstractas y especulativas deben estar ancoradas a la realidad, en la sustancia de las cosas…».

En el preludio de todo eso, en Amsterdam, el año 1966 y en una de las conferencias en el contexto de la creación de la revista Nexus con el editor Johan Polak, y con motivo de la publicación de Lenguaje y silencio un cuarentón llamado Steiner, dejaba al auditorio helado por la certeza de sus palabras: «Europa se suicidó cuando mató a sus judíos». Sí, esos seis millones de personas masacradas. Hoy con esta maldita lógica, ¿dónde están las cabezas pensantes de la intelectualidad europea? La judía puso señal de alarma ya hace muchos años siendo obviada o ridiculizada por la derecha extrema. Vean Grossman, Oz o el mismísimo Bauman que no aguantó mucho escapando del nacionalismo polaco al nacionalismo radical israelí siendo perfectamente judío y soldado de primera línea en Stalingrado. Hagan el favor de no señalar una vez más a todo un pueblo desde las llamadas izquierdas, utilicen bien el lenguaje, señalen al gobierno de extrema derecha. Todos los fascismos y sus variaciones (no entraré en ridículas polémicas) viven del dolor y del sufrimiento ajeno. En Gaza con esta infame barbarie o en la vergüenza del que hace sus pinitos desde un parlamento a la hora de deshonrar, una vez más, a una mujer internacionalista torturada, violada y asesinada (algunos defienden que embarazada de ocho meses en el momento de la ejecución). Una mujer universalista que precisamente fue víctima del totalitarismo extremo de toda la vida hoy ya reciclado en la barbarie de una internacional en marcha. Todo muy parecido. Netanyahu condena cien años más a sus vecinos y familiares, pero vigilen el mal uso del lenguaje desde este flanco que no da risa por la gravedad de las decenas de miles de niños, mujeres y hombres asesinados, pero atenta a la dignidad de nuestras abuelas y abuelos. Si esto es la izquierda…