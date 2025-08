Líderes y lideresas

En el socialismo español sólo hay un líder, Sánchez, que el lunes ejerció como tal para hacer balance del curso político. Vivimos en la mejor España posible gracias a su providencial liderazgo, sin pudor. Nunca estuvo tan bien gobernada. Gran perorata sobre la extraordinaria gesta económica de su Gobierno. Desde 2018 se ha incrementado en un 9% la renta de los hogares. Alude al «agregado» de los hogares que, si ha tenido este incremento, ha sido porque hay más empleados y pensionistas. Pero la realidad es que la renta de los hogares en España ha aumentado sólo el 4,9% desde 2007 frente al 27,5% de la media de los países desarrollados. En Francia ha sido de un 14% y en Portugal de un 22,1%. La realidad es que somos el cuarto país de la UE en pobreza infantil, que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda ni formar una familia, que los salarios no pueden hacer frente a los precios; que los servicios públicos, como la enseñanza, la sanidad y los transportes están cada vez más deteriorados; apagones, trenes que no pasan por los túneles, pasajeros tirados en medio de la nada. Y los incrementos del PIB son debidos a la mano de obra inmigrada. Se ufanó el líder de trabajar los presupuestos de 2026, pero no se comprometió ni a presentarlos. Dijo que podía gobernar sin ellos con los fondos europeos, despreciando al Parlamento. Ignoró la corrupción que le acosa en el Gobierno, en el partido y en su familia. «Su» fiscal general fue enviado el martes al banquillo. Del cupo catalán, ni palabra. Menores inmigrados de Canarias para todas las autonomías, excepto Cataluña y País Vasco, donde mandan sus aliados. Gran balance.

En Vox Baleares nuevo líder. Sí, Le Senne. Vox es en Balears un partido indescifrable. Las peleas internas, protagonizadas en su mayoría por féminas irascibles que se arañan con un salvajismo sangriento, no parecen tener otro sustento que una voracidad insaciable por el dinero público. En general los varones parecen más apocados o con más control sobre sus emociones. Menos Le Senne, que ha demostrado carecer de la potestas que se le supone a un líder. El episodio de las Rojas del Molinar que le ha llevado al banquillo alertó sobre la debilidad de su carácter. Es esa carencia lo que le impulsa a un descontrol inasumible para quien desde su cargo institucional debe controlar sus emociones y dar sosiego. Debió creer que era su responsabilidad comunicar al Rey su encausamiento judicial. Todo es inescrutable. De la superioridad bajó el mandato propio de la partitocracia, tan bien representada por Vox. Como del Sinaí y de la barba ardiente de Abascal, él es el que es, bajó de Madrid el decreto de cese de toda la dirección provincial y de nombramiento de la nueva, presidida por Le Senne, que dirigirá la grey hasta nueva orden. ¿Por qué se ha cargado Abascal a Fulgencio Coll, el disciplinado soldado que, si es necesario para Vox, mastica gravilla con Ketchup hasta convertirla en picadís y después se la traga y digiere en un pis pas? ¿Encumbrar a Le Senne y despeñar al más sólido puntal del partido, en formación, temple, señorío, honor, sentido común, cualidades ausentes en la inmensa mayoría de especímenes partidarios? Un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma; gracias Winston, qué diablos haríamos los columnistas sin ti. Ya se lo advertimos hace algún tiempo, ¿qué haces Fulgencio con esa tropa? Ni lealtades ni leches, la lealtad sólo se debe a la decencia.

Nuestra lideresa autonómica reina sobre el PP balear y el Govern, aunque no sé si el que gobierna es el vicepresidente Antoni Costa. De qué otra manera se entiende que éste aúne bajo su competencia la economía, la hacienda y la innovación y sea inmune a las andanzas delictivas de un amigo al que aupó como alto cargo del Govern. No sé si la labor de Prohens, en algunos aspectos, como las rebajas impositivas o la muy limitada apuesta por la libertad lingüística o la voluntad expresada en materia urbanística y vivienda, pueda quedar opacada por el temor a la arbitrariedad de impulsar la construcción en terreno rústico, por el sostenimiento de Le Senne en la presidencia del Parlament, o por la excesiva dependencia de Vox en la conformación de su gestión de gobierno. En su débito, el escaso peso, por no decir nulo, que le ha concedido Feijóo en el equipo con el que pretende asaltar el poder del Estado. Y eso que, con su belleza, ay el poder de la belleza, recordamos que había anonadado a aquél, lo recordamos: «Marga, qué guapa eres». Pues sí, hay que reconocer la valentía con la que hizo pública su enfermedad. No acabo de entender su gusto por vestir casi siempre de blanco o tonos pastel en estructura piramidal que oculta su figura. Tiene que ver con algo primigenio, relacionado con lo misterioso. Sólo así se entiende su gusto por la solemnidad impostada con la que adereza sus discursos, con una cadencia tonal que aspira al ámbito de lo sagrado, con la que podría emparejarse con la pitonisa de Delfos. Nada que ver con la llaneza con la que aborda la relación con la gente del común. Así, jugando con la coma podría haber profetizado el futuro de Catalina Cirer: «Te irás, no volverás». Ha sido muy cruel con Catalina, lideresa de Palma, sueño artístico de Coll Bardolet. No seguí muy atentamente su gestión como consellera de DMhsd006, ni como consellera de Prohens. Tampoco su cuestionada gestión en Palma, cuando José María Rodríguez todavía campeaba y Rodrigo de Santos era su hombre para todo y acudía con la tarjeta de crédito del ayuntamiento a la sauna gay del suegro de Sánchez en Madrid y reinaba en la noche palmesana compitiendo con Cursach, como acreditó Jaume Santandreu. Pero Cirer, más allá de su gestión reconocida en servicios sociales, es una buena persona, afable y cercana, cosa que no se puede predicar de la inmensa mayoría de políticos. Se merecía una consideración que no ha tenido con ella la pitonisa del Consolat.

Carbón para la lideresa de la UE. Más allá del acuerdo arancelario con Trump, cuyas consecuencias en el largo plazo para Europa y EEUU están por ver, la gestión de Von der Leyen ha sido una vergonzosa humillación política ante Trump impulsada por el sector automovilístico alemán, BMW, Audi, Volkswagen, fiado a la ventaja arancelaria comparativa con Canadá y México. Francia aúlla. España e Italia sufrirán. Una traición al libre comercio internacional.