El cadafal dels jutges

El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid. / José Luis Roca

Un cadafal és una plataforma elevada per estar-hi les persones principals. Estrada, tarima, plataforma, taulat són altres formes de denominar-lo. Pens que quan un jutge s’asseu, maça en mà, en el cadafal és perquè mostra un seny superior al comú dels ciutadans i un coneixement enciclopèdic de les lleis. Si no reuneix aquestes dues virtuts, els qui compareixen davant ell poden veure-hi l’avançament processal d’un altre significat recollit en el diccionari Alcover–Moll: «Plataforma on es feien les execucions de pena capital».

Aquesta disquisició ve arreu de les anècdotes relacionades amb tarimes que ha protagonitzat els dos jutges més mediàtics del moment: Ángel Hurtado i Juan Carlos Peinado. Quan se celebrà el judici de la Gürtel, era el mes de juliol de 2017, el llavors president del Govern central, Mariano Rajoy, havia de declarar com a testimoni davant la sala de l’Audiència Nacional que presidia Hurtado. El jutge donà un tractament diferenciat al polític. El situà sobre la plataforma. Al mateix nivell que els tres membres del tribunal. Respecte o submissió? Després inicià un espectacle tallant les preguntes de les acusacions i fins i tot les respostes del testimoni. Gairebé tot era improcedent o aliè al cas. L’actuació finalitzà quan fou l’únic jutge que es desmarcà de la condemna als populars, confirmada posteriorment pel Tribunal Suprem.

El passat mes d’abril, el jutge Peinado interrogà al ministre de Justícia, Félix Bolaños. Ho feia en relació amb el cas Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. El magistrat es traslladà al complex de Moncloa i en arribar inicià el seu particular espectacle. S’indignà perquè el testimoni es trobava assegut al seu mateix nivell. Reclamà una tarima que el situàs en un nivell superior, l’interrogatori només començà quan els treballadors de la presidència del Govern traslladaren una tarima per satisfer les exigències de Peinado. El show finalitzà fa unes setmanes, quan demanà al Tribunal Suprem la imputació del ministre. Fou rebutjada amb rapidesa per manca d’indicis.

Un pam més o menys, d’altària, no dona ni lleva prestigi. La superioritat d’un jutge es demostra amb actuacions raonables i raonades. Amb un coneixement de la llei que fregui l’excel·lència. En el treball seriós i fora dels focus mediàtics. Essent un estricte seguidor del filòsof estoic grec Epictet (55–135 després de Crist). Aconsellava als seus deixebles una virtut que hauria d’estar escrita a totes i cadascuna de les seus judicials: «A l’hora de sentenciar procura oblidar als litigants i recordar-te només de la causa».

Malauradament, n’hi ha alguns que miren en excés el carnet, l’estatus social, la posició econòmica o el poder real de l’investigat abans que els fets que s’investiguen. Un país en el qual els processos judicials o els informes reservats i encara no publicats dels cossos de policia umplen la meitat dels informatius i de les tertúlies radiofòniques no és normal. És absolutament anormal. Manquen magistrats com el de Tarragona, del qual ni record el nom, que ha instruït durant set anys el cas de Cristóbal Montoro i els seus socis sense quasi filtracions. Sobren els cadafals quan només incrementen l’ego o la prepotència sense aportar ni un mil·límetre de prestigi a la Justícia. Aquest país està crispat en excés, els jutges haurien de contribuir a apaivagar els ànims que encenen polítics i mitjans de comunicació. No a afegir-hi benzina.