¡Qué asco!

Israel tiene encerrados a más de dos millones de personas en Gaza. Incluyendo un millón de niños. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha declarado que los pocos hospitales que Israel no ha destruido reportan un espantoso aumento de muertes por desnutrición e inanición. Fotos y vídeos de médicos, que se juegan la vida, muestran a niños demacrados con la piel estirada sobre los huesos y vientres distendidos.

Durante meses, los grupos de ayuda habían advertido del riesgo inminente de hambruna, ya que Israel restringía severamente el flujo de suministros de la ONU a Gaza. Más de 100 organizaciones humanitarias emitieron un comunicado el miércoles describiendo una «hambruna masiva» en el territorio.

Pero no es por falta de alimentos, porque unos 6.000 camiones de la ONU con alimentos, agua y suministros médicos se encuentran estacionados en las afueras de Gaza. Pero Israel les impide el paso. «Las autoridades israelíes son las únicas que deciden quién, cómo y cuánta ayuda entra en la Franja de Gaza, y el tipo de suministros que se permiten», dijo el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, en una sesión informativa el miércoles pasado. Agregó que los conductores necesitan múltiples aprobaciones de acceso de las fuerzas israelíes y deben esperar una pausa en los bombardeos.

Una ex boina verde contratado por la empresa americana que sustituye a UNRWA (ONU), estuvo desde el 26 de mayo hasta la semana pasada colaborando en la distribución de alimentos. Describe que los judíos han ideado y construido infraestructuras de exterminio: «No son concertinas, son vallas con alambre de espino para que decenas de miles de gazatíes hagan las colas del hambre. Están diseñadas para mutilar y matar. Han sido diseñadas y construidas deliberadamente para este propósito. Intencionalmente construidas en zonas de combate activo donde operan las fuerzas israelíes, cuando se podrían entregar en zonas seguras. Utilizan fuerza letal indiscriminada contra civiles hambrientos». Explica que en 64 días han distribuido 92 millones de raciones para 2,2 millones de habitantes. Lo que supone que sólo han comido 14 días de 64. O, lo que es lo mismo, 1 de cada 4 días. Considera antiamericano lo que estuvo haciendo y denuncia que Israel ha convertido a EEUU en cómplice de un genocidio.

Los humanos obtenemos energía al convertir los carbohidratos en glucosa. Después de agotar las reservas de glucosa, el cuerpo comienza a obtener energía de la grasa corporal, y cuando la ha agotado, quema proteínas de los músculos. En los niños sucede con mayor rapidez porque tienen menos reservas y necesitan más energía para crecer. Como consecuencia, los músculos comienzan a encogerse y los órganos dejan de funcionar correctamente; el cuerpo no puede regular su temperatura; la piel palidece y las encías sangran. El sistema inmunitario pierde su capacidad para reparar heridas y combatir infecciones como las que causan diarrea. El sistema digestivo es uno de los primeros en dejar de funcionar, lo que provoca una disminución de la producción de ácido estomacal, inflamación crónica, encogimiento del estómago y pérdida de apetito. El corazón se encoge, lo que disminuye el flujo sanguíneo, ralentiza la frecuencia cardíaca y baja la presión arterial. Con el tiempo, el corazón falla. Si se recupera la disponibilidad de alimentos, será necesario introducirlos gradualmente, en un entorno hospitalario.

Pero el problema es que casi no quedan hospitales, porque los han destruido intencionadamente; asesinan selectivamente a médicos y personal sanitario para rematar el genocidio, e impiden la entrada de medicamentos para asegurarse que muera el mayor número posible de civiles.

Hay que ser un monstruo para apoyar lo que está haciendo Israel, o simplemente un descerebrado extremista. Y son millones. Racistas que ven a los palestinos como cucarachas a las que exterminar. Europa lleva dos años discutiendo si es o no genocidio; luego, si cortar o no lazos comerciales con Israel. No sé qué será lo siguiente. Todo da mucho asco.