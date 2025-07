La utopía de Ignacio

Una vez más, nos llega la celebración de Ignacio de Loyola, cuando julio se cierra. Y supongo que cada jesuita, desde la situación que le corresponda vivir, lleva a cabo su personal «examen de conciencia» del tiempo vivido desde la anterior celebración. Mirándose así mismo y mirando, está claro, al mundo que le ha acompañado durante este trozo de tiempo. Porque según sea el resultado de esa mirada, podrá encarar el inmediato futuro. Salvo experiencias inesperadas, que siempre suele haberlas. Y determinan misteriosamente decisiones y emociones. La vida es así.

Ignacio, el de una voluntad de hierro desde un discernimiento permanente, fue invadido, en un momento determinado, de una utopía cristológica. Para orientar al lector: se le echó encima un proyecto inesperado, vivido con tremenda profundidad, al cual subordino su entero futuro, sin poder evitar oscilaciones y quebrantos: se llamaba Compañía de Jesús y la concebía como un instrumento innovador al servicio de la Iglesia, personificada en el Papado. Desde su conversión radical y turbadora en Loyola, profundizada más tarde en Manresa, supo hacerse con un grupo de amigos/discípulos, deseando viajar a Tierra Santa para vivir en donde vivió Jesucristo y como viviera Jesucristo. Y si caía el martirio, pues mejor. El plan no funcionó, y entonces, pensó que lo mejor era quedarse en Roma, y buscar otros derroteros. Pero siempre con el «motivo Jesucristo» como referente primero y último. Su utopía cristológica.

El grupo se amplió, incluso en vida de Ignacio. Con el tiempo creció de manera sorprendente, y de paso pudo trapichear con la tentación del poder, que Ignacio convirtió en un instrumento descarado de Evangelización. Pero la herida estaba abierta. La Compañía se impuso y el Poder de todo tipo acabó en dos ocasiones por intentar eliminarla. Demasiado protagonismo para tantas ambiciones sueltas. Hasta los setenta del siglo pasado, la tensión aumentó, pero es que además, la sociedad cambió de golpe y porrazo, la Compañía intentó no perder rueda, pero los resultados no fueron los esperados. Entró en crisis, disminuyó en número, descubrió la fuerza de la humildad, y comprendió que el desafío era evidente: recuperar la utopía cristológica de Ignacio, eliminar la hojarasca acumulada con los años, redefinir su eslogan fundacional: «A mayor gloria de Dios». Una gloria que solamente puede conseguirse, mediante una identificación con Jesucristo en todas las cosas, cueste lo que cueste. La utopía ignaciana permanecía en pie, pero se trataba de someterla a «los signos de los tiempos», como deseara Arrupe, el Vaticano II y, hasta hace poco, el Papa Francisco. Un objetivo utópico que ni el mismo Tomás Moro pudo imaginar hasta dónde podía llevar a cualquier persona o grupo.

En el último año, la utopía cristológica me ha deparado sorpresas absolutamente inesperadas: estaba yo tranquilo en Mallorca, y mediante eso que llamamos «obediencia ignaciana», me encuentro en Valencia, con la renuncia obligada a planes y personas, para tener que reinventarme día a día, con un detalle relevante: hacerlo más allá de los ochenta años, que es un detalle importante. La mayor gloria de Dios se encarnaba en el dolor, el desconcierto, y una inevitable fractura interior, humano que es uno. Pero el meollo de toda mi vida recuperó su frescura: reapareció la utopía cristológica, y caía en la cuenta de una vez por todas que seguir a Jesucristo, en muerte y en resurrección, dos realidades utópicas, era mi razón de ser, más allá de consolaciones o desolaciones. Si Jesucristo está conmigo y yo con Él, todo recobra sentido. Y entonces, uno abre su vida a un amor más puro, más totalizante y, sobre todo, absolutamente definitivo.

En pocas palabras, un año ignaciano tan desconcertante como pedagógico, de mucho desconcierto pero también de mucho crecimiento personal y creyente. Desconozco el futuro que me aguarda, pero lo estoy viviendo en paz y en esperanza. Siempre, la escritura como refugio. Siempre, Jesucristo como utopía absoluta. Siempre, en Compañía de Jesús. No sin cierta reticencia y con mucho humor. Mallorca siempre en el horizonte. La contemplación del mar al atardecer y en el alma. Los amigos y amigas en el corazón. Pienso que es el momento de que la utopía cristológica cristalice y me abra a ese radical misterio que se llama Dios. Poco más.