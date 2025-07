La IA vuelve estúpidos a los demás

Los provocadores ultraliberales de The Economist vuelven a aguijonear a sus lectores con una imputación directa, «¿La Inteligencia Artificial te vuelve estúpido?» La respuesta es evidente, pero la pregunta plantea algún problema. El autor o autores de la pieza, porque la publicación de los Agnelli no firma sus contribuciones, se dirigen a los lectores que somos todos los aspirantes a personas informadas con una advertencia poco sutil, prácticamente una amenaza. Porque puede concluirse que los autores de la sabia contribución quedan exentos de la contaminación digital, protegidos como clases intelectualmente pudientes frente a una hambruna generalizada. «Te vuelve», no «me vuelve».

Los autores de «¿La IA te vuelve estúpido?» basan su propuesta entre interrogantes en un estudio del MIT estadounidense, donde se establece que los alumnos que trabajan con ChatGPT exprimen menos sus neuronas que los artesanos con lápiz y papel. Este sesudo experimento equivale a demostrar que una persona que recorre una distancia en coche se cansa menos que si cubre el mismo trecho corriendo, pero de algo han de vivir los enemigos de Trump. Por lo menos, estos avances reconducen al fetiche contemporáneo hacia su objetivo fundamental. La IA o Idiotez Artificial solo vuelve estúpidos a los demás, carece de poder alguno sobre nosotros. Lo comprobamos a nuestro alrededor, nunca ante el espejo.

Con la sola excepción de Isabel Coixet entre cientos de entrevistados, los protagonistas de la actualidad destacan unánimes los asaltos a los cerebros ajenos de la desinformación, las redes sociales, la IA y el sexo en general. La cineasta tuvo la humildad de añadir un lúcido «yo incluida». Con esta excepción, los predicadores inmunes siguen practicando los vicios citados mientras amonestan a las futuras víctimas. Cuando todos los demás hayan sucumbido a la estupidez decretada por The Economist, nos vamos a quedar muy solos como los únicos seres inteligentes del planeta.