Entender y aceptar la (neuro)diversidad

He vivido 54 años sin saber que soy autista. Hace unas semanas, después de tiempos de sospechas y una batería de pruebas psicológicas, finalmente me confirmaron el diagnóstico. Tener un trastorno del espectro autista, que es como se denomina oficialmente lo que me pasa, quiere decir que mi cerebro está cableado de una manera diferente al de la mayoría, simplificando mucho. Comparto esta peculiaridad con un 1% de la población mundial, y ser parte de este grupo me aleja del concepto estadístico de normalidad. Esto, que no tendría que ser ni bueno ni malo, causa problemas sobre todo por la incomprensión. A veces, los que sufren esta condición tienen dificultades más o menos importantes. En otros, como el mío, nos desenvolvemos bastante bien. Pero nunca es fácil. Y esto a menudo no es solo culpa de tener que convivir con un cerebro peculiar, sino que se agrava por la ignorancia general que hay sobre el tema.

Un amigo mío, padre de un niño con autismo, se me quejaba el otro día de la carencia de conocimiento (y, por tanto, de empatía) a la que se tiene que enfrentar con regularidad. Estamos haciendo pasos de gigante, me decía, para procurar que se entienda que hay variaciones en temas de género y orientación sexual, y esto ha provocado que se acepten con más naturalidad opciones que hasta hace poco se miraban con suspicacia y generaban discriminación. Así, muchos jóvenes han dejado de ser tratados como anomalías y ahora viven más integrados en la sociedad. Pero esta revolución todavía no ha llegado al entorno de la diversidad neurológica. ¿Qué haría falta para que se normalizara el hecho de que hay personas que interaccionan con su entorno de una manera diferente? No supe qué contestarle.

Bien es verdad que, hasta hace poco, yo también tenía una imagen distorsionada del autismo, quizás por haberlo estudiado a la carrera cuando todavía ni siquiera se había definido del todo. Ahora sé que son un conjunto de síntomas más de los que se engloban bajo la etiqueta de la neurodivergencia, como la dislexia, el síndrome de Tourette o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que suelen presentarse mezclados porque seguramente son manifestaciones del mismo funcionamiento alternativo del cerebro (a mí también me han diagnosticado TDAH, cosa que no sorprenderá mucho a quien me conozca un poco). Si sumamos todas las variantes, encontraremos que hay un porcentaje sustancial de personas que encajan en esta clasificación: entre un 10 y un 25% de la humanidad, según algunas estimaciones. Y, a pesar de esto, no somos conscientes de ello, porque nuestra ignorancia les obliga a camuflarse.

Como tantos otros, he desarrollado de forma inconsciente mecanismos de compensación que han conseguido que mi autismo quedara más o menos escondido, incluso de mí mismo. En inglés esto se llama masking, que es una manera muy gráfica de describir cómo algunos neurodivergentes nos ponemos una máscara para parecer normales, usualmente después de recibir numerosos trompazos y con un coste emocional importante. Otros tienen todavía peor suerte, y se tienen que defender diariamente de la suspicacia y la marginación porque no pueden evitar que su singularidad sea evidente.

La única manera de construir una sociedad más justa e igualitaria es que nos sintamos cómodos con todo lo que se sale de la normalidad. Hay numerosas minorías (religiosas, culturales, étnicas, sexuales...) y solo hablando evitaremos tener miedo, desconfiar y odiarlas. Visibilizándolas las entenderemos, y así es como dejaremos de rechazarlas. Un algoritmo tan simple haría que lo que vemos como una discapacidad volviera a ser solo una divergencia, y esto, con una buena dosis de sensibilidad y apoyo, permitiría que mucha gente que ahora sufre tuviera una vida más feliz.

Por desgracia, parece que el mundo vira justo en dirección contraría, liderado por una superpotencia que se esfuerza tanto como puede en borrar el concepto de diversidad de su diccionario, y en ningunear la complejidad del autismo difundiendo la falsedad que tiene que ver con las vacunas. Este modesto artículo no podrá luchar nunca contra una campaña negacionista tan bien orquestada, pero si sirve para que alguien deje de considerar aquella persona rarita del trabajo o la escuela como un freak del cual mejor huir por si acaso, y lo vea como un ser humano un pelín diferente que solo necesita que lo entiendan y lo respeten, algo habremos avanzado.