¿A quién dejamos fuera cuando decimos que todos caben?

Los mayores, especialmente vulnerables.

El espacio físico, social y simbólico sigue diseñado para unos pocos. Aunque el discurso institucional promete inclusión, cuando no se traduce en cambios reales se convierte en decorado. Las barreras no desaparecen: solo cambian de forma. En lugar de exclusión directa, se impone una admisión condicional. Se acepta la diferencia siempre que no incomode, que se adapte, que no exija transformaciones profundas.

La accesibilidad universal no se limita a lo físico. También implica revisar códigos sociales y organizativos, lenguajes, ritmos e itinerarios. Sin esa revisión, el entorno actúa como un filtro que excluye por defecto. El problema no es la persona, sino el marco al que la forzamos a ajustarse. Esta lógica afecta con mayor crudeza a quienes ya están en situación de vulnerabilidad, no solo por sus condiciones individuales, sino por la forma en que esas condiciones son gestionadas, o ignoradas, por las instituciones.

Pobreza, género, discapacidad, racialización u origen familiar se entrecruzan, generando trayectorias marcadas por exigencias constantes. Para muchas personas, cada paso hacia la inclusión se convierte en una negociación. Deben demostrar que pueden, que saben, que merecen estar. A menudo, esto implica renunciar a su identidad, a su ritmo, a su forma de habitar el mundo. La vulnerabilidad no es un atributo individual: es el resultado de un sistema que convierte cada diferencia en una prueba de superación.

Cuando alguien no logra adaptarse, o simplemente decide no hacerlo, la respuesta suele ser inmediata: se le etiqueta. Se convierte en caso, en diagnóstico, en problema. Lo que podría interpretarse como una reacción comprensible a un entorno excluyente se transforma en disfunción. Esta lectura no es neutra: forma parte de una cultura institucional que sigue tratando el malestar y la fragilidad como fallos individuales, sin cuestionar las estructuras que los generan.

Lo más preocupante no es solo cómo se excluye, sino cómo se justifica. En contextos de desigualdad, tendemos a despersonalizar a quienes quedan fuera y a ignorar el desequilibrio de poder que los rodea. No actuar también es tomar partido. Callar, permitir, mirar hacia otro lado son formas activas de sostener el orden existente. La política no se limita a las leyes: también se juega en los gestos cotidianos, en lo que decidimos, o no, hacer.

Si realmente queremos que todos quepan, no basta con hablar de inclusión. Hay que rediseñar los entornos, revisar las normas, abrir los márgenes y transformar las prácticas. La inclusión no es un destino, sino un punto de partida. Solo cuando asumimos nuestra responsabilidad, también en lo que omitimos, estaremos en condiciones de construir una sociedad donde nadie quede fuera. Y donde la vulnerabilidad deje de tratarse como un problema individual para asumirse, de una vez, como una responsabilidad colectiva.