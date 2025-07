Turisme, demagògia i opcions de futur: parlem-ne?

Unos turistas realizan fotografías. / B. Ramon

La presa de posicions contra el turisme sembla haver pres una volada considerable a Mallorca. Tal és així que té una eina de dubtós gust com a senyera: un comptador de víctimes per balconing. La cosa va d’aquesta manera: cada desgraciada caiguda té una puntuació. Es computa on és l’incident - municipi - el resultat ( la mort, tres punts, la paraplegia, dos… i així successivament ) i la nacionalitat dels implicats. De tal manera que s’elabora un rànquing: «Anglaterra, primer classificat: tres morts, un tetraplègic . Holanda, segona…». Per fer més gran la ferida, la web on es reflecteixen les dades la signa una fantasmagòrica «Federació Balear de Balconing». Sense tenir en compte la tragèdia que comença - i moltes vegades mai acaba - quan un jove té un accident durant els seus dies de lleure, una, dues o tres famílies queden destrossades. Aquesta macabra base de dades és perfectament assumida per les nostres autoritats. L’any passat, i amb motiu de la mort d’una jove a un hotel del Nord de Mallorca, la FEHM dirigí una missiva de Mallorca una missiva a diverses institucions: Govern Balear, Consell, Delegació del Govern, Secretaria d’Estat de Turisme…Es demanà el que a qualsevol nació civilitzada s’hagués plantejat fa temps: l’abolició de la web en qüestió. També la de tots els seus perfils subsidiaris a les Xarxes Socials. La resposta fóu el silenci més absolut.

Als països emissors se n’han fet ressò: uns desconeguts recorden «amb vilesa» ( recollit de la premsa anglesa) com poden acabar els seus compatriotes les vacances si no van alerta amb l’alcohol. O les drogues de disseny. I es pregunten - Daily Mail i Mirror de la passada setmana - on són les autoritats espanyoles. Continuen els columnistes si val la pena estiuejar a un lloc on l’odi al turista sembla tolerar-se per les més altes instàncies del país. No entren en el comportament dels seus conciutadans. Però sí en la permissivitat oficial envers un anònim grup amb un pervers sentit de l’humor. El qual està fent dubtar als principals operadors de la solidesa i hospitalitat de Mallorca com a destinació turística.

És un pla excel·lent, reconeguem-ho. No ens estranyi: qui dirigeix i coordina el moviment anti turístic és un mixt entre joves i - entre d’altres - intel·lectuals de reconeguda solvència. El que abans se’n deia ‘elit’. Sabedors que un retrocés significatiu de les reserves hoteleres pot comprometre el futur de molts negocis illencs. En especial, els d’oferta complementària: restaurants, bars, empreses de yachting, excursions guiades, cotxes i motocicletes de lloguer, sales de joc…Pels marges amb que solen operar - els lloguers condemnen gran part de la seva rendibilitat - no serien pocs el qui haurien de tancar les portes. Seria una situació que molt probablement desembocaria en descontentament social. I - és el que es trasllueix - forçat èxode de milers de persones.

És una acció destructiva amb una raó objectiva de fons: l’illa cada vegada és més insuportable i cara. Convertida en universal objecte de desig: hi hagués hagut o no turisme de masses, l’atracció per tenir una casa a la illa no hagués minvat. Ans al contrari: sense grans instal·lacions hoteleres pel mig, l’atracció per a tenir un tros del paradís seria probablement encara més forta. Internet i els/les influencers ha tingut molt a veure amb el fenomen . Que ha dut a un increment quasi exponencial del preu de l’habitatge en la darrera dècada. És aquí on erren els ideòlegs de la turismofòbia. De la mateixa manera - siguem sincers - que s’equivoquen certs polítics en continuar reivindicant la quantitat pel damunt de la qualitat: no sabem quantes persones d’autèntic nivell renuncien a venir a Mallorca per l’evident congestió que suporta l’illa. I podrien estar optant per altres destinacions més assequibles que les Illes en línies generals. De la mateixa manera, sobradament gratificants en quan a l’experiència turística. Reflexionem-hi.

Ara bé: si hom ho vol fer, la primera pregunta és quina alternativa econòmica es proposa. No ja a efectes immediats: el plaç hauria de ser a deu, quinze o vint-i-cinc anys vista. Es pensi en aquest aproximadament quart de milió de persones que viuen directa o indirectament de la temporada. Si el que es pretén és fer-los fora - que és el que es llegeix entre línies - o s’ha pensat una opció per a aquest contingent laboral. Un debat interessant. Parlem-ne?