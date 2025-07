Presidenta Prohens, presidente Le Senne, vergüenza ajena

Uno tiende a imaginase la estupefacción de Felipe VI al recibir a la presidenta de la Comunidad Autónoma, Marga Prohens, y al presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne, dirigentes de PP y Vox, pendiente Le Senne de sentarse en el banquillo al haber sido procesado por el delito de odio, al escuchar las bobadas que le espetan, o que anuncian haberle dicho tras la audiencia regia; obligada cruz la del Rey antes de iniciar sus no vacaciones en Mallorca, que no se parecen en nada a las que vivió de niño y joven bajo el reinado de su padre, el dicharachero Juan Carlos. Empecemos por el nuevo jefe de centuria de los pretorianos de Vox en Mallorca, que, por decisión de Prohens, ocupa con manifiesta indignidad (la indecencia queda para la presidenta del Gobierno balear al mantenerlo en el cargo) la presidencia de la Cámara legislativa autonómica. A Le Senne le carcome la preocupación por la baja natalidad que atribuye a los mallorquines. Le espetó a un supongo que estupefacto Felipe VI: «Los isleños estamos en peligro de extinción». Gabriel Le Senne está desatado, aupado a la jefatura provincial del movimiento de la extrema derecha, no se anda con remilgos, embiste con todo ante al jefe del Estado. Sobre su procesamiento, que queda a la espera de que la Audiencia de Palma fije la fecha del juicio oral, que puede demorarse lo que haga falta para no lesionar sus intereses político-electorales, ha informado que «no hce falta explicarle gran cosa, el Rey ya lo sabe». Y la reina Letizia también, de quien, dicen, siente tal desprecio hacia Le Senne que cuando se ve en la tesitura de saludarlo se la llevan todos los demonios. Ese hombre es la segunda autoridad institucional de la Comunidad Autónoma balear. Prohens lo apuntala para que obtenga óptimo resultado electoral en 2027. Difícil de entender, sí, pero no le pregunten a la presidenta, responderá que quien ha de juzgarlo son los jueces, no ella. Es incapaz de asimilar que lo que el decoro le exige es actuación política que pasa por proceder a su destitución. Y si no es por decencia, que lo sea por cálculo político, del que está claro que la adocenada Prohens carece.

Gabriel Le Senne este lunes en la recepción de Felipe VI a las autoridades. / BALLESTEROS / EFE

Vergüenza ajena causa Le Senne, y vergüenza ajena provoca Prohens, que, a base de abundar en lugares comunes, exhibe las razones por las que dos años después la han convertido sin posible remisión en la peor presidenta (e) que ha dado la Comunidad Autónoma balear. Dejemos pasar eso de que «no permitiremos que con nuestros impuestos se pacte con independentistas», aunque preguntémosle cómo lo va a impedir, si pinta lo que pinta, o sea, nada, en la política española. Prohens no perdonó ni una sola de las vulgaridades que deberían ser obviadas en las audiencias con el jefe del Estado. Ejemplos: «vinculación histórica de la Corona con Balears». «He tenido la oportunidad, como presidenta, de trasladarle el agradecimiento, en nombre de todos los ciudadanos (cómo sabe que todos somos todos), por el hecho de que un verano más, la familia real haya escogido nuestras islas para pasar unos días de vacaciones y descanso». Primer curso de tópicos de manual. O eso de que el Rey estaba al corriente de la aprobación de los Presupuestos. Como colofón, exponerle (un suponer muy osado) «nuestro modelo de gestión sostenible del turismo basado entre el equilibrio de la actividad turística, el bienestar de los residentes y la protección de nuestro entorno natural». El presidente del Consell, señor Galmés, también se coronó en tópicos: «Los reyes son los mejores embajadores de Mallorca en el mundo». Ahí es nada.

El Rey tal vez meditó al escuchar a Marga Prohens: «Dos huevos duros, señora presidenta, dos huevos duros, y a construir en suelo rústico, incluida la amnistía urbanística para la Serra de Tramuntana».