Acabar con el efecto llamada

Cada año aumenta el número de inmigrantes que entran en España de manera irregular

Los recientes y desgraciados sucesos acaecidos en la localidad murciana de Torre-Pacheco han lanzado a la actualidad temas que estaban quedando en la sombra. Uno de ellos es la inmigración ilegal. Cada año aumenta el número de inmigrantes que entran en España de manera irregular. En el año 2024, sólo por vía terrestre y marítima se contabilizaron 8.067 personas en esta situación.

Como es sabido por todos, el problema no es la situación irregular en sí, pues, al fin y al cabo, es una cuestión de papeles. Lo terrible de esta corriente migratoria son las circunstancias en las que se desarrolla y las consecuencias. Por un lado, los mafiosos que disfrazados de facilitadores arrastran a miles de personas a atravesar el Mediterráneo sin medidas de seguridad ni planificación. Según algunas fuentes, 1.865 personas perdieron sus vidas entre los meses de enero y mayo de este año. No puedo dejar de juntar las imágenes que anualmente se repiten en el Serengeti, las decenas de miles de ñúes atravesando los ríos para acceder a zonas de pasto, rodeados de cocodrilos hambrientos. Miles de seres humanos empujados por una mano invisible hacia no saben dónde, entregando en sacrificio a algunos de congéneres.

Por otro lado, tenemos las condiciones de vida que se encuentran los inmigrantes en nuestro país y otros países de Europa. Tienen que trabajar por un salario ínfimo en agotadoras jornadas de trabajo físico. Y los que no tienen «tanta suerte», trabajarán algunas horas a la semana por unos escasos euros con los que comprar apenas una pastilla de jabón. Algunos, unos pocos, cruzarán la línea de la ley y caerán en la delincuencia. Si todo les va bien, podrán ir a la cárcel, donde tendrán manutención gratuita y acceso a una formación premium en delincuencia.

Ningún gobierno, sea el que sea, puede permitir que la inmigración ilegal vaya de la mano de estas indignas condiciones de vida. Por esta razón, en Europa se está trabajando para frenar el efecto llamada. ¿En qué consiste este efecto? Cada politólogo y cada sociólogo tienen una definición diferente y hablan de cosas diferentes usando el mismo término. Para unos es una cuestión puramente lingüística, para otros un mito contemporáneo similar a El Dorado, hay quien opina que es una creación de las mafias y para otros, en fin, es una cortina de humo que se usa de vez en cuando para desviar la atención de la ciudadanía cada vez que aparece un nuevo caso de corrupción entre la clase política. Si los asesores de los que tienen que decidir no se ponen de acuerdo, los cientos de miles de euros que cada año se invierten en frenar la inmigración ilegal caen en saco roto, porque se gastan en cosas que no disminuyen el número de inmigrantes que llegan a Europa.

Lo cierto es que hay una mano invisible (una causa invisible) que impele a decenas de miles de ciudadanos de terceros países a dejarlo todo y marchar a Europa y a América del Norte. Muchos viajan en avión y en barco con visa turística. Muchos otros llegan caminando o en pateras. Hay quien accede a los países destinatarios encerrados en camiones y contenedores. Todos gastan todo lo que tienen para llegar a un destino deseado, apasionada e irracionalmente deseado. Entonces, lo que hay que averiguar es qué es lo que desean. De este modo se podrá encontrar la verdadera causa y, ahora sí, podrán articularse medidas para acabar con el efecto llamada.

Todos los inmigrantes irregulares o ilegales desean conseguir vivir lo que los europeos y norteamericanos estamos viviendo: un estilo de vida rodeado de comodidades, seguridad, trabajo, casa, comida de sobra, entorno pacífico, diversión y cultura, etc. Todos desean vivir en el Estado del Bienestar. En consecuencia, sólo hay dos posibles soluciones para terminar con el efecto llamada. O conseguimos que en todos los países se instale el Estado del Bienestar de manera efectiva o dejamos de lado el estilo de vida consumista que llevamos. Y si lo reflexionamos un poco en profundidad, solo queda una solución, la segunda, porque nuestro planeta no puede soportar que toda la población mundial viva consumiendo lo que, por ahora, consumimos unos pocos privilegiados. Mientras no reduzcamos nuestro nivel de vida, seguirá aumentando la llegada de inmigrantes sin papeles.

¿Les podemos reprochar a estas personas que vengan a nuestros países? La respuesta es contundente, no. Por una razón muy simple. Las economías europea y norteamericana se fortalecieron y enseñorearon diezmando los recursos naturales de África, América Latina y Oriente Medio, entre otras zonas. Para expoliar esos recursos que necesitó la industria para crecer, se implantaron gobiernos de pacotilla, castrando su tradición de gobiernos locales y tribales. Muchos pueblos de África quedaron sin tradición, sin gobierno, sin seguridad, en condiciones recurrentes de guerras, masacres, hambrunas y desolación. ¡Cómo vamos a negarles que vengan a disfrutar de una riqueza que les pertenece en gran parte! Ahora volvamos a preguntarnos ¿quiénes son los ilegales? Los que vivimos en abundancia gracias al robo, la estafa y la manipulación que se ha ejercido durante dos siglos en aquellos países.

Para acabar con el efecto llamada tendremos que acabar con un nivel de vida que nos está conduciendo a la miseria moral y al irresponsable olvido de la historia.