La riquesa de ser diferents

Arran dels esdeveniments de Torre-Pacheco i del debat que es va obrir en la societat espanyola sobre si som racistes o no, aquí us deixo aquesta història. Imagineu-vos dos homes, que viatgen en el metro i fan el mateix trajecte, però probablement, sortiran en parades diferents, o no. Que més dona, això no ens importa. Tots dos estan dempeus, agafats en el passamà per a mantenir l’equilibri i així no caure davant les embranzides del mitjà de transport. A més de ser visibles pels que seuen al davant, criden molt l’atenció a la resta dels passatgers. A simple vista, per la manera com van vestits, són dues persones totalment diferents, l’única cosa que els fa iguals és la seva llarga barba i el clatell, que el tenen ben pelat, a més que són de l’espècie Homo sapiens sapiens, almenys aparentment, això és el que ens diu l’antropologia biològica. Ambdós es donen l’esquena, miren cap a direccions distintes. El de l’esquerra, amb samarreta de tirants, pantalons texans estripats i foradats a l’altura dels genolls, escolta música, gairebé segur heavy metal o simplement rock, o qui sap, un pòdcast sobre l’estoïcisme, de sorpreses sempre n’hi ha; el de la dreta, vestit amb americana i pantalons totalment negres i camisa blanca, capell a l’estil Indiana Jones, amb tirabuixons arrissats que li pengen al costat de les orelles, típics de l’ortodòxia jueva, tot esperant que Déu, en el moment de la mort, l’agafi pels rínxols per així alliberar-lo del xeol. Porta una bossa convencional, també de color negre, a dins ens imaginem que porta llibres teològics o la mateixa Mixnà o el text sagrat de la Torà, tal vegada s’encamina cap a la ieixivà a impartir la seva lliçó. El primer, en el braç dret i ungles pintades, porta un braçalet amb pues d’acer, arranjament típic del moviment punk, i pot representar una actitud inconformista amb la societat, provocadora i transgressora, que demana el seu espai més enllà de la religió clàssica apresa de petit i de la mateixa política cada vegada més corrupta, la qual li fa venir basques. És anàrquic per convicció, no té bandera ni pàtria, se sent ciutadà del món, és com els arbres que no tenen dogmes o els naps, totalment despreocupats per quina ideologia els endollaran. La seva bandera és la llibertat, creu en l’individualisme, en la revolució com a eina per a canviar el món; el segon, en el braç esquerre, porta un rellotge, és amo del seu temps, el controla tothora, sap a cada moment el que ha de fer, tot ha d’estar ben lligat i determinat. Per a ell, no existeix la desorganització, no és amic del caos, del desordre, no ho podria suportar de cap manera. Segueix la línia de la tradició, la que ha après de pares i padrins i també de la comunitat creient. La tradició marca caràcter, i per això no es desvia d’ella ni una iota. És un haredí, educat en l’ortodòxia jueva i d’esquena al món, i esperem que no acabi amb les pobres lamentacions d’un prepuci. Confessa un credo, el dictat per Déu, segueix els mitsvot (manaments) i s’enorgulleix d’això. Si compleix, la perspectiva és la salvació i la Terra Promesa. Un va sense ulleres, potser no ha forçat massa la vista; l’altre, en canvi, porta ulleres, a causa de l’abús que n’ha fet dels seus ulls. A vegades, això no té res a veure, simplement és herència i genètica. Per tant, ens trobem amb dues persones que, per la manera que van vestides, traspuen diferències substancials. De fet, no ho sabem, el vestit no fa al monjo. No han intercanviat cap comentari, no es miren, sembla que s’ignoren, pertanyen a un temps, època i realitat totalment diversa. Cadascú viu en la seva bombolla, l’un amb una cigarreta penjada a l’orella esquerra a la manera com els fusters antigament portaven el llapis en difícil equilibri, que si cau o no cau, ple de tatuatges que exhibeix orgullosament amb missatge inclòs; l’altre, si en té, no són visibles. En un primer cop d’ull, el de l’esquerra ens pots donar vibracions no massa agradables que poden fregar el disgust i l’antipatia, probablement el considerarem un inculte i un groller, i el de la dreta, un personatge peculiar i més agradable a la vista, ho veurem com a més culte i educat, fins i tot més pietós; tanmateix, pot esdevenir perillós a causa del seu radicalisme religiós. L’aparença sempre ens juga males passades, ja que ens fixem més en el posat, en la planta que fa i amb això només ens quedem en l’escorça, és a dir, l’exterior. Potser el primer és un cum laude de les matemàtiques o de la lògica, per citar-ne algunes disciplines, i l’altre, a penes ha après uns fragments de memòria de la Tanakh per a recitar-los en la pregària, sense saber com interpretar-los i donar-los un valor existencial. Amb tot, tots dos conviuen en un mateix espai, sembla que hi ha un respecte aparent, potser perquè no han intercanviat cap paraula ni idea o parer, ni tan sols s’han mirat, altrament podrien saltar guspires, o no. En fi, un i altre van a la seva. Com deia l’historiador romà Tàcit, «concordia minima crescunt, discordia maxima dilabuntur», que traduït significa, amb la concòrdia el mínim creix, amb la discòrdia el màxim sucumbeix. Si som capaços de no rebutjar als altres per les pintes que porten ni pel color de la seva pell o per si són cultes o no, rics o pobres, alts o baixos, cara de pomes agres o cara somrient, segurament que tindrem una porta oberta per a conèixer-nos millor. I com diu el refrany, curull de saviesa popular: no t’arrisquis a jutjar, ja que això et pot allunyar dels altres. Mira cada cosa amb els ulls ben oberts, però no les condemnis. La diversitat, que sembla que estigui en contradicció amb una visió unidimensional i a vegades dogmàtica i tancada, en el fons pot ser una gran riquesa. No existeix la puresa de la sang, fins i tot aquells o aquelles que presumeixen d’això, van errats.