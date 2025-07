Contra l’odi i l’aporofòbia (o en defensa dels drets humans i la convivència)

Ara que els inacceptables fets de Torre Pacheco ja no obren els informatius és el moment de reflexionar de manera pausada sobre les seves causes i sobre què hem de fer per evitar que es tornin a produir. Per començar, el més obvi: no són un cas aïllat fruit de l’actuació de quatre eixelebrats que d’un dia per l’altre decideixen aplicar ells mateixos la «justícia». Ben al contrari, són el símptoma d’una malaltia social que té dins el seu quadre clínic la normalització de l’odi, la banalització del racisme i la instrumentalització política de la por. Quan es difonen discursos que assenyalen les persones migrades com a enemics, quan una agressió racista es justifica (o fins i tot s’aplaudeix) o quan determinats partits i mitjans aprofiten la situació per sembrar més divisió i més odi no ens trobam davant d’un incident puntual, sinó d’un fracàs col·lectiu.

Des d’aquesta tribuna, EAPN Illes Balears vol fer una crida a la responsabilitat de tothom, també dels partits polítics que enarboren la bandera de la democràcia però que actuen amb tebiesa davant l’avanç de la ultradreta o, pitjor, compren el seu discurs. Vox i els seus adlàters apliquen una estratègia tan antiga com senzilla, tan eficaç com infame: crear un enemic. Avui, com ahir, aquest enemic són les persones migrades (les migrades pobres, per descomptat), a qui acusen d’abusar dels serveis públics, de no voler integrar-se, de viure de paguitas, de generar delinqüència, de destruir la seva España. I ho fan, com sempre, elaborant i repetint mentides que els seus imprescindibles col·laboradors escampen per tot arreu fins que són assumides com a veritats per una part rellevant de la ciutadania.

Hem de ser ben conscients que els discursos de l’extrema dreta no són només paraules: són armes ideològiques que legitimen l’odi, que deshumanitzen les persones (migrades, pobres, de religions equivocades…) i que, cal dir-ho alt i clar, justifiquen la violència. Quan un representant polític diu que els nostres carrers ja no són segurs per culpa dels immigrants està adobant el terreny perquè algú, més endavant, actuï amb violència. I quan això passa, tots i totes en som responsables, si no alçam la veu rebutjant el seu discurs i desmuntant les seves perilloses mentides.

I no ens equivoquem, no és només racisme o xenofòbia; és també aporofòbia. L’odi no es dirigeix només a qui ve d’un altre país, sinó a qui és pobre i vulnerable, a qui no té eines per defensar-se, a qui viu situació administrativa irregular, a qui treballa en condicions d’explotació. Potser el terme és desconegut per gran part de la població, però l’aporofòbia (por i rebuig envers les persones en situació de pobresa) és la que fa que es criminalitzi la pobresa, que es tracti la marginalitat com una amenaça, que es parli de «netejar» barris, que es negui un dret tant fonamental com l’empadronament o que es reclamin deportacions massives.

En unes recents jornades sobre l’aporofòbia organitzades per EAPN Illes Balears vaig afirmar que la màxima dato mata relato se’ns estava quedant curta, doncs aquests discursos fal·laços compten, com deia la politòloga Hannah Arendt, amb un important avantatge: «les mentides són més plausibles que la realitat, perquè el mentider sap perfectament el que l’audiència vol escoltar». I l’audiència que les escolta està tan plena de pors i prejudicis que no accepta el que la realitat ens (de)mostra.

Malgrat tot, i més enllà de la visió de drets que hem de tenir per bandera, seguirem insistint en què les dades desmenteixen el discurs antiimmigració (pobra) de l’extrema i no tan extrema dreta. Com a mostra, dos exemples: primer, les persones migrades aporten al sistema molt més del que en reben (usen menys la sanitat pública, són més joves i per tant no reben pensions de jubilació, treballen en sectors essencials, són una peça clau contra l’envelliment de la població…); segon, les xifres oficials desmunten el tàndem migració-delinqüència: segons el Ministeri de l’Interior, la taxa de criminalitat a l’estat espanyol ha passat de les més de 50 infraccions per cada 1.000 habitants el 2004 a poc més de 45 el 2023, tot i l’augment sostingut de la població estrangera (el 2023 eren més de sis milions, front els 2,6 milions de 2004, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística).

Torre Pacheco no ha estat un cas aïllat i per tant les mesures per evitar-ne un altre tampoc ho poden ser. Cal actuar, doncs, de manera estructural per foragitar l’odi, el racisme i l’aporofòbia de la nostra societat, i només ho aconseguirem amb la implicació de tothom: la ciutadania (com a mínim dubtant dels missatges que aporten solucions «senzilles» a qüestions complexes), els partits (denunciant i aïllant als que fan de l’odi la seva política), les escoles (educant en igualtat i fomentant l’esperit crític) o els mitjans de comunicació (evitant reproduir prejudicis i oferint informació veraç i contrastada). I per descomptat les institucions, desplegant polítiques i mesures que garanteixin la convivència (l’imprescindible treball comunitari), la redistribució de la riquesa (la no menys necessària fiscalitat justa), la regularització administrativa de les persones que viuen i treballen aquí (s’ha fet amb les construccions il·legals i amb els defraudadors fiscals, no?) i un projecte de vida digna (rendes mínimes, dret a l’habitatge…).

Acabaré dient que totes les persones i entitats que formam EAPN, davant els discursos d’odi, no callarem; davant la iniquitat, no mirarem cap a una altra banda; davant l’aporofòbia, actuarem. Perquè defensar els drets de les persones, de totes les persones, no és una qüestió de caritat, sinó de justícia, i sobretot, perquè la dignitat humana no té fronteres.