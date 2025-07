Coldplay y la pastinaca

1984

¡Ay, Coldplay! Tantos años oyendo Viva la vida como si fuera un optimista anuncio de Coca-Cola con speed de coca incluido –porque ponerte, la canción, te pone enseguida (ese cello sincopado)– y primero se la apropia el Barça –que tantas alegrías y sufrimientos nos dio hasta que sustituyó el balón por otras cosas– y ahora esto de Mr. Byron –con tan magnífico apellido– y Kristin Cabot –apellido muy mallorquín, por cierto–, cazados por una Kiss-Cam –desconocíamos el nombre de tan impertinente aparato– a la búsqueda de afectos ajenos.

Enseguida se puso en marcha la maquinaria orwelliana y desde el minuto cero supimos que trabajaban juntos y él era el jefe –el CEO– y son amantes, dicen, por lo cariñosos que estaban en las imágenes y lo rápido que se zafaron de la pantalla al ser descubiertos. Se ha hablado incluso de tormentas matrimoniales y de despidos empresariales. Esto no se hace, caramba. Ni a ellos, ni a nosotros. A ellos porque ridiculizarlos –él ya se ridiculizó solito– es de estúpidos –¿quién no ha hecho el tonto en alguna ocasión?– y a nosotros porque a partir de ahora ya no podremos oír la canción de Coldplay sin acordarnos de Byron&Cabot, una en brazos del otro y ambos –ella más que él– muy satisfechos, hasta que aparece el ojo de Polifemo y él se pone cobardica y ella se avergüenza, no sé si de la pillada o del papelito del amante escapando por el foro a toda prisa.

Pues nos habían avisado. El aviso estaba en la letra de la canción y ahora, tras el episodio Byron-Cabot, lo hemos comprendido. ‘Sé mi espejo y mi espada’, dice la letra y eso ha sido la Kiss-Cam: su espejo y la espada que los ha herido y acabado probablemente con su historia de amor. Pero no sólo: ‘Oigo repicar las campanas de Jerusalén y están cantando los coros de la caballería romana’; algo así añade y no es mala metáfora de un estallido amoroso, como el que sentían ambos abrazados al son de la música de Viva la vida. Pero cuando aparece la Kiss-Cam, los versos dicen así: ‘por alguna razón que no me explico/ san Pedro no quiere citar mi nombre’; o sea, que adiós Paraíso, a ver si lo entiendes. Y llega la sentencia, la cruda verdad que asoma: ‘nunca una palabra honesta’ y ahora sabemos por qué.

La cosa se ha puesto, pues, muy difícil para ambos.

Chris Martin, que celebró con una broma la aparición de Byron&Cabot en la pantalla, ha comentado: ‘Espero que no hayamos hecho algo malo’. Como si la complicidad con el Gran Hermano –todo vale para el espectáculo– no fuera de por sí algo malo. Muy malo. ¿El qué? Pues por ejemplo, mandar la alegría de dos amantes al infierno de los incapaces de amar.

¡Shark!

Hace diez años, por si no bastaba con las medusas y sus irritantes filamentos, los peces mordían a los bañistas. No sé qué peces, pero mordían. No eran pirañas, ni llegaban a hacer sangre, pero algunos eran más impertinentes que un mosquito-tigre. A pequeños bocados –ni siquiera podían llamarse bocados, tan diminutos eran– mordían e insistían una y otra vez. Sólo en las piernas, pero con cierta saña. Se dijo que se habían vuelto locos por la temperatura del agua: todo es posible en verano.

Ahora parece que son otros seres marinos los que muerden a los turistas. Aunque la verdad es que morder a turistas es otra moda que no sabemos si acabará como en la invasión de los zombis, pero al revés. Hablan de un bicho llamado pastinaca y a lo mejor ha sido un activista disfrazado de Batman submarino el que ha mordido a la pobre turista italiana. 87 años tiene la buena mujer y nunca hubiera imaginado que se convertiría en portada de los periódicos a esa edad. Antes ocurría cuando era el pasajero un millón o algo así. Ahora te ha de morder una pastinaca o raya látigo (un nombre más habitual) y es que las rayas, con látigo o no, últimamente se acercan a la costa con un desparpajo enorme. O sea que como se decía en una serie de los 80 titulada Canción triste de Hill Street: ‘tengan cuidado ahí fuera’. Y feliz verano.