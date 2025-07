Morir de gana amb el món mirant cap a una altra banda, la forma de masacrar els palestins

Hi ha formes de matar tan brutals com invisibles. No fan renou, no deixen fum, però devoren vides a poc a poc. La fam, quan és provocada, és una arma de guerra. I avui, a Gaza, s’està fent servir per massacrar un poble sencer davant els ulls d’un món que calla.

A Gaza, infants amb els llavis ressecs, amb el ventre inflat i els ulls sense llum, morin de gana. Literalment. Amb l’estómac buit i la pell enganxada als ossos. Moren a poc a poc, en silenci... però amb la mateixa crueltat. Hi ha mares que bullen aigua amb herbes seques perquè els fills pensin que mengen. Famílies que comparteixen mig tros de pa entre cinc. Infants que mengen fulles, cartrons, qualsevol cosa per enganyar la gana. És inhumà. És inacceptable. És criminal.

I això no és una conseqüència inevitable de la guerra. És una decisió política. La fam no és un efecte col·lateral. És una eina deliberada d’extermini. Israel ha bloquejat l’ajuda humanitària, ha destruït magatzems d’aliments, ha atacat persones que feien cua per rebre un sac de farina. Han decidit que la fam sigui el càstig. Han decidit que morir de gana sigui part de l’estratègia militar.

Això són fets, no opinió. Ho denuncien Nacions Unides, Metges Sense Fronteres, la Creu Roja, ONGs que treballen sobre el terreny. Gaza és avui una presó a cel obert, sense menjar, sense aigua potable, sense cap escapatòria. És un infern construït a base de bloquejos, bombes i fam.

I el món? El món gira la cara. El món mira cap a una altra banda. La comunitat internacional, que tant parla de valors i drets humans, calla o es limita a declaracions buides mentre negocia amb qui mata de gana. I aquest silenci ens fa còmplices. Perquè quan un infant mor de gana i ho podíem evitar, tots som responsables. La història ens jutjarà per aquest silenci.

Com podem permetre això? Com podem viure sabent que mentre nosaltres sopam, hi ha infants palestins que moren sense haver menjat res en dies? Quina mena de societat som si això ens sembla normal?

Jo no puc callar. Com a diputat, com a socialista, però sobretot com a fill d’una família refugiada, que va arribar a aquesta terra acollidora, jo no puc ni vull mirar cap a una altra banda. Jo sé què significa tenir gana. Jo sé què significa confiar en la solidaritat per sobreviure. I per això, no acceptaré mai que la fam s’utilitzi com a arma.

No és només una qüestió de política. És una qüestió d’humanitat. És una qüestió de decència. Perquè matar de gana és matar dues vegades: matar el cos i matar la dignitat. I el poble palestí no només està sent bombardejat. Està sent humiliat, afamat, esborrat.

Palestina s’està morint de fam. I el món, si no actua, també està morint per dins.

Ja n’hi ha prou. Prou de silenci. Prou de complicitats. Exigim l’entrada immediata d’ajuda humanitària. L’alto el foc. El reconeixement de l’Estat de Palestina. I el final de la impunitat per a qui converteix la gana en una arma de guerra.

Perquè si tenim ànima, si encara ens queda un bri de justícia, no podem permetre que cap infant més mori amb l’estómac buit i el món mirant cap a una altra banda.