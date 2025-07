Un inquietante camino de florecillas

Muchas mujeres dominan más la gramática que los hombres por aquello de evitar que las faltas de ortografía se interpongan a sus auténticos deseos. No me seas motherfucker me dicen, pero ahí tienes el interminable dilema y sí, ahí está una pequeña parte del autodefinido feminismo, el más tronado de todos que sigue nutriendo a diario las yermas tierras de la derecha más extrema y no vengan con cuentos que ni Aurora Picornell, ni muchísimas mujeres anarquistas o libertarias no hacían la guerra a sus compañeros, para nada. La hicieron al fascismo, hoy algunas están más cerca de los totalitarismos que de lo que buscan defender. En el recuerdo el ejemplo y los planteamientos de Rosa Laviña (CNT, Palafrugell) que a sus 94 años, el 2004, ya advirtió en varias declaraciones cómo se estaban saliendo del guión y practicando la demagogia peligrosamente hacia otros objetivos. No hay nada peor para la libertad de la mujer, o la de cualquier otro ser humano, que otra mujer manipulando la realidad condenándolas a la injusta y eterna sospecha, justo ahora en un terrible contexto de gravísima violencia machista. Basta ver la cantidad de casos en que jueces del género femenino destapan y sancionan casos de difamación y falsos testimonios que al final son lo peor para las mismas mujeres que sufren la violencia en sus vidas y ven relativizado su dolor y la gravísima vulneración de los derechos humanos.

La mujer en los países musulmanes. / .

Por otro lado, no muy lejos, la Literatura ha dado para mucho circo en este aspecto y con miles y miles de interpretaciones diferentes como debe ser. Se conoce de sobras todo aquello que Stendhal daba por hecho de las italianas y las españolas, por lo tanto se podría referir en gran número a la mujer mediterránea en una parte de su pensamiento que nos lleva a entrar patéticamente en lugares comunes que no casan para nada con la trama y la genialidad de su Le rouge et le noir. Después de Ana Karenina y al volver a subir el telón el escenario también era totalmente otro en ese enorme y complejo mundo que era la sociedad rusa tras las reformas liberales y los cambios de costumbres. Pero el gran drama de hoy es la contradicción y la falta flagrante de coherencia y es que hay poco Tolstoi y mucho perreo, pero mucho, regado de reguetón y aunque Woody Allen extendiera la brillante espuma blanca de las aguas removidas del argumento de El rojo y el negro, en su versión cinematográfica 2.0, (Match point) se sigue asistiendo muy probablemente a los decorados y atmósferas cotidianos más cutrillos en argumentos y resolución, sin precedentes en esta parte de la llamada Humanidad, este mundo occidental y europeo que está abandonando el poco glam que quedaba a ratos nutrido incluso en el rock o en el pop o con cualquier otra disciplina o tendencia de las que se han ido extinguiendo como un azucarillo entrando en este nuevo siglo. Por eso mismo muchos países donde el totalitarismo lidera los gobiernos, extienden y promocionan sin dificultades, ni complejos, toda una retahíla de justificación de la estética que mantiene la más moderna y descarada opresión actual de los seres humanos. Todo muy bien maridado, acompañado, de un falso feminismo occidental transvestido de izquierdismo. Por eso mismo es tan relevante dominar esa gramática, claro, extenuante para las chicas analizar cada movimiento. Sus madres superioras del no sé qué se lo ponen cada día más difícil. Los estudios actuales del amor por ese flanco autodenominado izquierdista ,supongamos que por la gracia de Dios, masculino o femenino tanto da, producen pavor y son más cercanos cada vez a todo aquello que dicen rechazar, pero de mucho.

(Sarcásticamente nuestro genial Pla, muy provocativamente, sostenía que por un lado el solecito y por el otro una alimentación vegetariana de la buena eran el camino recto, y lleno de florecillas, para llegar al óptimo, deseado y fabuloso programa sentimental).

Pero hoy el panorama, en muchas ocasiones de nuestro día a día, terminaría siendo cómico o divertido si no fuese por el serio futuro al que se verán abocadas muchísimas personas que hoy están en edades infantiles. Entre los ultracatólicos carpetovetónicos y esas jodidas monjas laicas robespierrianas, las más pequeñas, hoy hijas o nietas de ustedes o de servidor, andan bien apañadas. The White Goddess las proteja. No espero flores, pero igualmente muchas gracias por su preciado tiempo.