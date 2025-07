Sa Pobla no vol tren. Segur?

Una poblera ho cridà amb força: «No volem el tren». És el que succeeix quan algú encalenteix massa l’ambient. Llavors s’abandona el debat racional i es pot dir qualsevol disbarat: «No volem democràcia»; «moros fora» o «les vacunes maten». Es deixa de parlar dels problemes del traçat, de les imperfeccions del govern del poble, d’algunes disfuncions de l’emigració i de les contraindicacions de la immunització. Grans falsedats es proclamen com a veritats absolutes.

Els polítics poc assenyats solen ser especialistes a abocar benzina en lloc d’aigua a incendis ficticis o reals. Quan el foc les envolta, no n’hi ha cap ni un que no faci olor de socarrim. Els sindicats de la transició feien el mateix. En demanaven trenta, quan n’aconseguien deu sabien que havien assolit l’objectiu real, però els assembleistes encesos continuaven cridant «vaga, vaga, volem vaga». Llavors treien del despatx a Manolo Cámara, que amb dos bramuls posava ordre.

No veig en aquest paper al batle de sa Pobla. L’independent Biel Ferragut, que governa amb Més, PSOE i El Pi, pensa més en quatre vots que en les posicions programàtiques dels partits que li donen suport. Recordem que en temps del Govern de Francesc Antich, socialistes i nacionalistes d’esquerres ja consideraren una extensió lògica dur el tren fins a Alcúdia. Fracassaren.

Anunciar amb solemnitat «no volem el tren» és una bajanada. El ferrocarril és una història d’èxit a Mallorca. El gran error del passat fou desmuntar-lo. Cada comboi té la capacitat de sis autocars. Les infraestructures que necessita són molt menys impactants que les que reclama la flota automobilística. Mentre els conductors de turismes s’enfronten cada dia als embossos en apropar-se a la via de cintura de Palma, els usuaris del tren arriben al seu destí sense patir dels nervis. Com a regla general. Tampoc s’han d’amagar els problemes.

Les localitats amb estació gaudeixen des de fa anys de les avantatges del transport ferroviari. Són les que estan integrades en el circuit que va des de Palma a Manacor, passant per vuit municipis i aturant a una vintena d’estacions. El mateix succeeix entre la capital i… sa Pobla. És a dir, alguns d’aquells que ja gaudeixen des de fa vint-i-cinc anys volen negar els seus beneficis als alcudiencs. Aquells que el rebutgen reclamaran el tancament de la línia a partir de Muro?

El d’Alcúdia només és un dels projectes ferroviaris que hi ha sobre la taula. El que va del conservatori a Llucmajor, que convertirà Son Costa en un nucli ferroviari essencial, està pressupostat en més de vuit-cents milions d’euros. També hi haurà oposició al traçat. A més llarg termini, el tren també hauria d’arribar a les zones turístiques de Ponent: Cala Major, Palmanova, Magaluf… Fins i tot a Calvià vila o Andratx. És una qüestió elemental. Es tracta de la zona de l’illa amb més pressió demogràfica i turística i, en conseqüència, on hi ha unes necessitats de transport i més elevades.

Marga Prohens ha dit que la «nostra voluntat és escollir el traçat –de sa Pobla– que generi més consens» i que «si s’han de fer canvis, es faran». La presidenta és raonable, però dues advertències. L’acord per aquest i altres projectes es pot cercar sempre que no suposi un disbarat des del punt de vista tècnic. Qui vol fer una truita ha de rompre ous. S’ha d’intentar fracturar els menys possibles, però qualsevol obra pública té conseqüències per a la propietat privada. Qui no vulgui decidir, que es dediqui a una altra cosa. Si com diu Prohens «aquest és un Govern que creu en el transport públic i ferroviari», necessitarà un galliner tan gran com Son Moix.