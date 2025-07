Revolotear en torno a la corrupción

Las noticias en torno a las actividades del lobby Equipo Económico, fundado por Cristóbal Montoro, antiguo ministro de Hacienda con Rajoy, en 2006, investigado por el juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona, han sido un temporal bálsamo para el doliente partido socialista. Se está acusando al antiguo azote de cuantos críticos de Montoro, sean políticos, como Rato o Esperanza Aguirre o periodistas incómodos como Javier Chicote de ABC o Carlos Alsina de Onda Cero, dirigiendo contra ellos inspecciones universales de la Agencia Tributaria, de facilitar cambios legislativos que favorecieran los intereses económicos de empresas gasísticas clientes de su antiguo despacho. La acusación se extiende a directivos del antedicho despacho que fueron altos cargos del ministerio dirigido por Montoro. Las empresas beneficiadas fueron Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos.

Inmediatamente, desde el Gobierno, el PSOE y la prensa sincronizada amiga, se ha pretendido contrarrestar, con una presunta corrupción durante el Gobierno Rajoy hasta 2017, la corrupción que acosa al presidente del Gobierno desde 2018 y que afecta a su mujer, su hermano, a los secretarios de organización del PSOE Ábalos y Cerdán y a la trama ilegal de compra de mascarillas durante la pandemia. La tesis consiste en afirmar que, si bien toda la corrupción es condenable, la que afecta al PSOE es puntual, y es corregida de inmediato, mientras la que es achacable al PP tendría un carácter estructural, formaría parte del ADN de la derecha. Se corresponde con la acreditada superioridad moral de la izquierda. Ser de izquierdas supone estar alineado con la bondad, en el lado correcto de la historia; ser de derechas, estarlo con la maldad, en el lado equivocado. Ser o creer ser socialista consiste en ser un espíritu limpio, a imagen y semejanza con el líder supremo, Sánchez, que presume de ser un político limpio. Alguien que comienza su escalada con una tesis plagiada, con dos campañas de primarias financiadas con el dinero de su suegro procedente de la prostitución, bajo el trampantojo de un crowdfunding nunca investigado, y con un historial de mentiras, traición a los compromisos electorales y corrupción política por comprar su investidura con la amnistía a los golpistas de Junts. Es el mundo maniqueo en el que los socialistas fungen de buenos mientras la derecha lo hace de la maldad. El mundo en el que se proclama con la mayor desvergüenza (Ábalos) que se es feminista por ser socialista. Y que, con el mayor desparpajo, los mismos que son adictos a la prostitución, a cosificar a las mujeres y a acosarlas, para amarrar sus votos se erigen en abolicionistas. Es el mundo de la apariencia y la hipocresía farisaica.

Lo interesante es la lectura que del asunto Montoro se hace desde las tertulias políticas y en la prensa. Es tremendo, la consecuencia inmediata de este escándalo es la reacción que se va a dar entre los ciudadanos: alivio para el PSOE y la manida conclusión de que «todos son iguales» y de que el escándalo va a beneficiar a la extrema derecha. Lo que preocupa, más que el hecho en sí, es la consecuencia electoral. ¡Va a beneficiar a Vox! Cuando lo que debería preocupar es el estado de mala salud del sistema político, cuya regeneración se está soslayando. El sistema político del 78 ha estado protagonizado casi en exclusiva por el PSOE y por el PP con protagonismo puntual del nacionalismo. Ha sido un bipartidismo imperfecto. En sí mismo, el bipartidismo no tiene por qué ser negativo. Es propio de sistemas exitosos como EEUU o Reino Unido. No creo que sea esa la razón del desplome del sistema, sino que sus males derivan del sistema electoral de listas bloqueadas y cerradas que ha convertido a los partidos en oficinas de colocación dirigidas por cúpulas centralizadas. Ya empieza a ser hora de hablar claro. La democracia es cualquier cosa menos un sistema ideal. Lo decía así Churchill: «la democracia es el peor sistema de gobierno si exceptuamos todos los demás». En democracia, desde Pericles y la república romana, se compran y se venden los votos al mejor postor. Quienes son elegidos no son, con frecuencia, los mejores, sino los más avispados, los que tienen más dinero para comprar los votos o los más demagogos. La corrupción, en mayor o menor grado es intrínseca a este como a cualquier otro sistema. Pregunten al mismo Pericles o al admirado Julio César. Es un sistema que durante el siglo XX alcanzó un grado de excelencia en las llamadas democracias liberales, las que hoy están en entredicho, aquellas que aseguran el Estado de derecho, la libertad de los ciudadanos. Como decía Karl Popper, lo que las caracteriza no es la posibilidad, a través del voto, de tener un gobierno excelente, sino la de deshacernos del gobierno existente.

Pero en la democracia más aseada, el resultado de la elección, bueno o malo, es responsabilidad de los electores. En España no es así. La preselección de cargos públicos no corre a cargo de los ciudadanos, sino que se hace en el interior de los partidos, sea en forma de primarias con el cuerpo electoral de los afiliados, muy reducido en relación al censo electoral, sea en forma de digitación por las cúpulas partidarias, elegidas también por un censo restringido. Los que se disputan las jefaturas no son los más altruistas, ni los más honrados, ni los más competentes, sino los más ambiciosos, los más carentes de escrúpulos, los que se han encaminado a la política como forma de medro personal (hay excepciones). Se compran los votos con promesas de cargos públicos como en todos los sistemas democráticos, pero lo que en el resto de democracias liberales todo está al albur de lo que decidan los electores, en España se les presenta el plato ya cocinado con las listas ya decididas por los partidos, que son los que mandan. Y son las cúpulas partidarias quienes deciden la composición del Parlamento, quienes designan al presidente del Gobierno, que suele coincidir con el jefe del partido, y quienes determinan la composición del Tribunal Constitucional y del CGPJ y del resto de órganos del Estado, donde el cargo público responde ante la cúpula y no ante el elector. Es en esta estructura con una dinámica ajena a los intereses directos de la ciudadanía donde se asientan unos poderes solo atentos a su perpetuación, donde la corrupción rampante florece en sus múltiples vericuetos.