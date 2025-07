Jeffrey Epstein enmudece a su íntimo Trump

Parecía imposible. Por primera vez desde que Donald Trump inició su remontada histórica, el presidente estadounidense se siente incómodo. El autobautizado «Hemingway de Twitter» ha extraviado el guion, el maestro de la improvisación titubea en las redes. La culpa de los balbuceos inesperados recae en «ese tío que nunca se muere», el Jeffrey Epstein pederasta y traficante de menores multimillonario con isla privada. El antiguo amigo íntimo del inquilino de la Casa Blanca se ha convertido en una pesadilla, al haber prometido en campaña a los conspiranoicos de MAGA y de la secta QAnon que todos los secretos de la red delictiva de «ese depravado» quedarían al descubierto.

Claro que para diagnosticar la repentina febrilidad de Trump se debe reconocer previamente que era un consumado comunicador, y esta evidencia desagradará a nuestros amigos progresistas. Para sellar la fraternidad, bastaría con repasar las imágenes desgastadas donde comparten fiestas el presidente estadounidense y el suicidado en 2019 en extrañas circunstancias. Parecen gemelos, desvergonzados y salaces. A propósito, el liderazgo evidente de la pareja no corresponde a Epstein.

Los vicios compartidos por ambos sibaritas permanecen en la bruma, la identificación que hoy sobresalta a Trump emerge incontestable. Para sellarla es necesario remontarse a 2002, cuatro años antes de la primera detención de Epstein en Florida bajo una acusación múltiple que incluía la prostitución con una menor de edad. Este flagrante abuso de menores quedó diluido en una pena residual por la gracia de los contactos del magnate. Al principio del siglo, el hoy presidente se refería en términos incontestables a su compañero de francachelas desde las páginas de la revista New York. «Conozco a Jeff desde hace quince años. Es un tipo fenomenal, me divierto un montón con él. Se dice que incluso le gustan las mujeres bellas más que a mí, y muchas de ellas son mujeres más que jóvenes. No hay duda, Jeffrey disfruta su vida social». Es una cita que ahorra un artículo.

La trayectoria criminal de Epstein hubiera pasado desapercibida sin la segunda detención de 2019. Allí se desveló que su inseparable Ghislaine Maxwell, la cultivada hija inglesa del editor Robert Maxwell, merodeaba con un chófer por las escuelas en busca de adolescentes que actuaran de masajistas con su jefe. La heredera está encarcelada, y Trump garantizó en su última campaña que desvelaría hasta el último secreto de la red de pederastia. Por desgracia, y tal como anticipó el despechado Elon Musk, el presidente de Estados Unidos sigue vinculado al depredador más allá de la muerte.

Es posible que el fantasma de un Epstein ahorcado en su celda neoyorquina de máxima seguridad por el riesgo de suicidio haya exprimido también sus secretos. Hasta los progresistas norteamericanos reconocen que la mayor atrocidad tiene un límite, pero esta frontera infranqueable enfurece todavía más a los adeptos de Trump, que buscaban en la trama a la cábala de líderes Demócratas que sacrificaban a niños para garantizarse la inmortalidad. Literalmente y en el siglo XXI, es una fe compartida por millones de estadounidenses.

«No hay una ‘lista de clientes’ de Epstein incriminatoria», «Epstein se suicidó», «las teorías infundadas sobre Epstein van en contra de la lucha contra la explotación infantil». En tales términos comedidos se expresaba la Administración de Washington este mismo mes, una liquidación del escándalo que desencadenó la ira de los acérrimos de Trump. Bombardear Irán ya les había molestado, pero desentenderse de la gran conspiración resultaba insoportable.

Un buen abogado cifraría su defensa en que Trump no fue la única celebridad que compartió juegas con Epstein. Entre los íntimos del magnate que nunca se supo bien a qué se dedicaba, aunque recuperó una parte de la fortuna que habían estafado al padre de Ana García Obregón, se encontraba también Bill Gates. De hecho, la conexión con el pederasta le costó el matrimonio con Melinda Gates al fundador de Microsoft. También Bill Clinton había alternado con el criminal, aunque Hillary Clinton estaba curada de espantos y no le compensaba liquidar una unión inexistente. Sin olvidar a Andrés de Inglaterra, que perdió las prebendas de hijo favorito de Isabel II por la conexión. Y al borde del estupor, hay que incluir a Stephen Hawking entre las amistades peligrosas.

Sin embargo, también esta nómina de asociados se vuelve contra Trump, porque precisamente se trataba de despedazar a los Clinton y a Bill Gates, como seres diabólicos. Al cierre de esta edición, el insaciable presidente de Estados Unidos no ha hallado la salida a su laberinto. Esta semana ha intentado cargar contra sus predecesores, al grito muy trumpista de «ha llegado el momento de perseguir a gente». De repente, el constructor de casinos ha descubierto que «Obama intentaba liderar un golpe de Estado junto a Hillary Clinton» en 2016. La sonada consistiría en haber acusado al presidente números 45 y 47 de contar en su primera elección con el apoyo del Kremlin. La imputación suena como mínimo a especulativa, el mago de la carga frontal se concentra hoy en desviar la atención.