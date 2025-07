L’escriptora britànica Virginia Woolf és coneguda, entre tantes altres coses, per haver escrit: «una dona ha de tenir diners i una cambra pròpia si ha d’escriure ficció». No hi ha dubte d’això, sobretot la part dels doblers que, si realment n’hi ha, duran en conseqüència la llibertat creativa que dona tenir una habitació pròpia i poder-la tancar amb pany i clau. La sentència, pensada com a un manifest protofeminista, és ara durant l’estiu més rellevant que mai. L’estiu es caracteritza pel caos d’horaris i costums; és una estació antirutinària, desorganitzada, desgavellada. És sobretot escandalosa, sorollosa, alta de decibels i, en conseqüència, poc privada. Idealment promíscua, és sobretot desastrosa per la feina creativa. Una cambra pròpia aïllada pot millorar les coses, però just fins a un cert punt.

En tot cas, no just són les dones de fa cent anys que haurien de tenir accés a una cambra pròpia tant si volen escriure ficció, com era el cas de Woolf, com si volen badocar interminablement per Instagram. El «mite», per anomenar-lo alguna cosa, de l’habitació pròpia, de l’estudi de l’intel·lectual o del músic i del taller de l’artista és una constant en la història de la cultura. Tot treballador de la cultura hi aspira, des dels studiole del Renaixement als estudis de gravació de Jimi Hendrix a NY. Són llocs sagrats. Mereixen peregrinacions. Com a santuaris seculars que són, mercadegen amb objectes de fervent devoció que apropiadament reben el nom de merchadise.

Els escriptors sempre hi solen posar molt d’esment al seu sancta sanctorum, si bé les exigències per establir un espai ideal de creació a vegades són modestes. Vet aquí Goethe en una de les seves famoses converses transcrites per Eckermann quan explica que «els magnífics edificis i apartaments, però, són per a prínceps i imperis [no per a creadors]. Quan un home viu en aquesta situació, se sent satisfet, i no demana més. Això és contrari a la meva forma de ser. En una esplèndida casa, com la que vaig tenir a Carlsbad, em vaig tornar peresós. Una habitació petita i decent com aquesta en què ens trobem, una mica desordenada-ordenada, una mica gitana [sic], és el que em convé perquè deixa la meva naturalesa interior lliure per actuar i crear».

Eugeni d’Ors és un poc més exigent i a la Glosa La felicitat diu que el seu secret és «viure una vida quieta i laboriosa dins d’unes quantes cambres, dues o tres, on hi hagi vàries finestres i molts racons. Cal cobrir els vidres de les finestres amb petites cortines blanques, d’una mitjana transparència, perquè l’excessiva opacitat trauria la llum i la massa translucidesa robaria intimitat».

Goethe aleshores es conforma en una habitació «petita i decent». D’Ors anhela «unes quantes cambres, dues o tres». Tant Woolf com Goethe i d’Ors tenen en comú que volen intimitat, familiaritat, sentir-s’hi bé. Fins i tot les cortines han de ser exactes a fi que el llum no hi entri ni massa molt ni massa poc (d’Ors) i el desordre no sigui excessiu (Goethe).

Tot això em fa pensar en un episodi de la meva adolescència en els anys setanta i principis dels vuitanta que demostra la permanència d’aquest mite de l’habitació pròpia. Érem la primera generació, als pobles de Mallorca, que havíem anat a escola sense cap problema, fèiem visites rutinàries al dentista i teníem accés a totes les vacunes. No sabíem la sort que teníem. Molts joves aspiraven a comprar-se idealment una Montesa o en tot cas un senzill Vespino i alguns que en realitat no ho necessitaven (aquest era el meu cas) anaven a xapar albercocs, veremar, tomar ametlles i aplegar garroves per guanyar quatre duros (encara comptàvem en duros).

El cas és que un grup d’amics vam fer pinya i vàrem anar a veremar a una possessió. El mitger que ens va contractar devia estar desesperat per mà d’obra, perquè cap de nosaltres (en general al·lots de bona casa) sabia o volia fer realment aquella feina. La feina començava molt d’hora, devers les sis del matí, i a les nou en punt tothom s’aturava per berenar. N’hi havia que s’ajeien davall un garrover i treien un pa-i-sobrassada embolicat amb paper de diari.

Un dia, durant un d’aquests descansos, un al·lot idealista de tretze o catorze anys, un del nostre grup d’aspirants a Montesa o Vespino, va mirar un pagès de braços peluts i socarrats pel sol, i li va enflocar: «¿Escoltau, vós, i què no sabríeu a on jo podria llogar una casa per aquí?» «Una casa per foravila?», va exclamar el pagès perplex i incrèdul. «I per què vols tu una casa per foravila?» va dir el pagès, la màxima aspiració del qual era tenir un piset ran de mar amb termo de butà. «Bé –va dir el jovenet– no ho sé... crec que per tenir-hi un estudi, un estudi per fer-hi un poc de feina...», va dir l’innocent. I clar, ell també volia tenir una habitació pròpia i exclusiva com Virginia Woolf, Goethe i d’Ors possiblement per escriure ficció o alguna poesia.