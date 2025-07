El paisatge com a bé públic

Per tractar i defensar la tesi que el paisatge és patrimoni social i bé comú hem de partir de certes hipòtesis que ens aportin tota una sèrie de condicions, factors, variables, elements, components i relacions que té el paisatge en tota llur complexitat per poder-lo considerar com un bé públic amb tots els valors que li corresponen i per tant la necessitat d’una gestió específica, planificació i ús racional. El paisatge no es pot considerar de forma unilateral o sectorial, ni molt manco com a bé lliure que permeti llur degradació o l’eliminació de part dels seus elements i components, no només en la forma sinó també amb la funció: tangible i intangible.

Les propietats fonamentals dels béns públics són: a) no exclusió, quan un bé s’ofereix a una persona s’ofereix a totes, és a dir no es pot excloure a ningú de gaudir-ne, malgrat no pagui per això; i b) no rivalitat, quan algú consumeix un bé, el gaudeix o el sofreix, no redueix el consum potencial dels altres, és a dir, el fet de consumir el bé no redueix la seva disponibilitat.

Des de la perspectiva econòmica, el paisatge reuneix les característiques d’un bé públic o bé de propietat comuna. Per a l’economia convencional (més bé crematística) el terme propietat comuna és equivalent a la coneguda frase «allò que és propietat de tots no és propietat de ningú». Aquest concepte de bé lliure ha estat la via de sobreexplotació del paisatge, l’esgotament i degradació dels seus components ambientals. Els recursos ambientals, el paisatge n’és un bon exemple, pateixen el problema de la propietat, i és necessari eliminar la confusió existent i suggerir l’ús de la propietat comuna com un concepte valuós per gestionar correctament tant el paisatge com els ecosistemes que formen. No podem veure el paisatge únicament com a factor productiu, sinó que l’hem d’entendre com a patrimoni o actiu social. Cal recordar dos aspectes que son fonamentals: la humanitat no s’apropia de recursos aïllats sinó d’ecosistemes, i l’exercici de la propietat privada és impossible en el context d’ecosistemes. Per tant, la idea d’actiu social ens du a la propietat comuna que en cap cas significa lliure accés o absència de propietat.

El perill hi és quan la visió conceptual és tancada en ella mateixa, sense contemplar altres vessants, sobretot quan el paisatge és objecte d’activitats professionals amb visió unilateral, sectorial o de negocis, com a matèria primera de producció o bé lliure, sense respectar el concepte patrimonial o d’actiu social que sobretot ha de tenir. Això exigeix incloure el valor dels constituents ambientals del paisatge, en base a una economia ambiental i no a la convencional de sistema tancat.

Es pot parlar de dret privat sobre el paisatge? Si el paisatge és un ecosistema evolucionat per les transformacions de la societat durant generacions, amb una organització continuada dels seus diferents usos, és un patrimoni comú per llur naturalesa de bé cultural i per tant un bé públic. Se’ns podria argumentar que alguns paisatges inventats i/o artificials són de propietat privada i que el seu ús també ho és. Això fa que de cada vegada siguin més necessaris uns deures i obligacions generals sobre la creació, producció i ús dels paisatges, de manera molt definida i regulada per part de l’Administració. L’absència d’un preu en el mercat del valor del paisatge no ha de representar un problema, hi ha evidències de col·lectius que han tengut cura dels recursos comuns sense dur-los a la degradació ni a l’esgotament, en canvi hi ha massa exemples que l’apropiació privada de recursos comunals han estat motiu de ruïna i desaparició. Des de fa pocs anys ha sorgit una mena de professió molt confusa, els que s’anuncien com a paisatgistes, que no són més que simples decoradors d’espais artificialitzats.

Sens dubte el paisatge és un dels recursos més importants per al turisme, és un dels elements més utilitzats en la promoció i comercialització de les destinacions turístiques. Si bé en un principi s’ha utilitzat el seu angle panoràmic i estètic de cada vegada, junt amb la imatge, es poden comunicar els possibles usos de consum turístic de paisatge ensenyat, sobretot els que fan referència a espais naturals i els de caràcter rural, que també reflecteixen les satisfaccions turístiques que s’hi poden gaudir. Quan no hi ha hagut un control i una regulació en la transformació de paisatges, per inventar-ne d’altres de nous, ha pogut significar una artificialització respecte a les característiques ambientals, vives i dinàmiques del paisatge originari, fins el punt que es poden considerar paisatges nous destructors de paisatges patrimoni, encara que es faci per crear noves tipologies turístiques. Els camps de golf, els camps temàtics, d’atracció, de recreació... en poden ser un bon exemple.