Financiación singular y privilegiada para Catalunya

El maapa de de la península Ibérica.

El gobierno de Sánchez nos tiene acostumbrados a la toma de decisiones unilaterales sin ajustarse a la legislación vigente, en este caso la LOFCA, y luego adecuar la ley a lo pactado.

El modelo de financiación autonómica lleva diez años caducado, de los que los últimos ocho son con el gobierno de Sánchez, quien no ha hecho ninguna propuesta real de cambio de modelo, en una situación en la que las disponibilidades presupuestarias del gobierno central han crecido casi el 40% (142.000 millones € más, aunque al no tener presupuestos los dos últimos años, no se conoce la cifra exacta). Así, hay márgenes para negociar un nuevo sistema de financiación autonómica y, por supuesto, Catalunya, al igual que Valencia, Balears y la mayoría, deberían haber mejorado.

¿Por qué no le ha interesado al presidente? Simplemente para tener mayor caja en sus manos y que el gobierno decida qué hacer con ella; y, en especial, poder hacer concesiones a sus socios parlamentarios, mientras se despreciaba a las autonomías, al no negociar un nuevo modelo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Llama la atención que el PSOE, partido de más años de experiencia gubernamental, no haya encontrado un nuevo modelo financiación, y que Esquerra Republicana sí haya propuesto uno y que el gobierno central aplaude diciendo que es el mejor y extensible a otras comunidades.

La expresidenta Armengol ha afirmado en este mismo periódico que es una gran oportunidad para nuestra comunidad, que debemos rápidamente sumarnos a la misma petición. Lo extraño es que habiendo gobernado ocho años no hiciera ninguna propuesta en este sentido, ni lo llevara en su programa electoral, pero ahora lo que propone un partido cuyo objetivo definido es independizarse de España es lo mejor para las comunidades autónomas sin ningún matiz o retoque. Huele a truco.

Nunca nuestra financiación autonómica ha sido insuficiente, por dos motivos muy claros, el primero es porque en los traspasos de competencias se partía del coste real que tenía el Estado, y el otro es la cantidad de población flotante de trabajadores y extranjeros a los que damos servicios, y que va en aumento año tras año.

Dada la falta de transparencia, y de documentos concretos por parte de los gobiernos central y de Catalunya, lo más claro es lo que dicen especialmente Esquerra y Junts. Tal y como declaran los independentistas, «singular» significa diferente a las otras autonomías, debe ser distinto a lo que puedan llegar otras comunidades autónomas, y si lo aceptan estos partidos políticos es para mejorar, no para empeorar, y por tanto, no hay capacidad de engaño.

Tres comunidades ayudan a financiar parte de las necesidades de otros territorios (Fondo de Solidaridad), (son Madrid con el 24,23%, Cataluña con el 8,67% y Balears con el 8,7%), inyectando al Fondo, 8.815 millones, en el último año según datos públicos. Así, el mero hecho de que Catalunya se salga del sistema común significa o que las comunidades reciban menos, o que Madrid y Baleares aportemos más, o la trampa que posiblemente hagan: decir que lo va a aportar el Estado, lo que significa que de la bolsa común de todos los españoles se pondrían 2.168 millones € para sustituir la aportación de Catalunya. Esto supondría menos dinero para el resto de ciudadanos españoles y especialmente a los que recibimos menos inversión.

Si todas las comunidades autónomas, como dice la vicepresidenta Montero, se pueden acoger a este sistema, la más beneficiada sería Madrid y también nosotros, en detrimento del resto que perderían el fondo de solidaridad.

Si esta ideología de reparto se traslada a la Unión europea, España dejaría de recibir fondos y Alemania aportaría menos o recibiría más, lo que va en contra del principio de solidaridad del que más tiene, debe aportar más.

Si el PSOE de Pedro Sánchez quiere ir por este camino, lo transparente es promover una reforma constitucional para convertir España en un Estado Federal o Confederal, procedimiento que requiere la disolución de las Cortes, la convocatoria de elecciones generales y la ratificación de la reforma por las nuevas Cámaras. Después, necesitaría de un referéndum obligatorio convocando las elecciones con esta propuesta, llevarla a las Cortes y si la aprueban, votarla en referéndum, y en caso de aprobación, volver a convocar las elecciones.