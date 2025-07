Geografia, competència espacial i PAU

Els mitjans, en relació a la PAU, enguany han destacat la baixada de la nota mitjana de l’alumnat participant com a conseqüència dels canvis experimentats dins la seva filosofia, ara de caràcter més estrictament competencial. La prova de Geografia al mes de juny fou realitzada per 847 estudiants, el que equival a un 20,6% de tots els presentats. Aprovà un 80% dels qui feren aquesta avaluació parcial i la mitjana de la prova fou de 6,1. La Geografia no és una matèria comuna, com ho és Història d’Espanya o Història de la Filosofia, és una assignatura dita de modalitat. Lògicament, és considerada, en general, per a l’admissió als estudis de Geografia i a graus vinculats a les Humanitats i a les Ciències Socials. A la UIB, la Geografia és reconeguda com a matèria de modalitat que pondera, entre d’altres, en l’ingrés als graus d’Història, Història de l’Art, Dret, Turisme, Administració d’Empreses-Turisme, Educació Infantil i Educació Primària o Pedagogia. En general, són estudis universitaris amb notes de tall al voltant del 5. En conclusió, no se precisa la nota de la prova de Geografia ni per cursar el grau de Geografia, un altre indicador de la seva futilitat dins del sistema educatiu.

D’acord al paradigma competencial, l’alumnat ha de demostrar capacitats lingüístiques, de construcció d’un discurs lògic, de càlcul i d’enraonament matemàtic i abstracte, més que de sabers bàsics. Dins del debat educatiu, permanent, les proves internacionals posen de manifest el dèficit en algunes de les habilitats citades, però, encara ara ningú se’n ha adonat de les carències en competència espacial. Aquesta és bàsica per a la geografia, però també pels enginyers, urbanistes, arquitectes, i un llarg etc. Inclou coneixements sobre l’espai (unitats de mesura, càlcul de distàncies, sistemes de coordenades...), eines de representació cartogràfica (relacions entre perspectives, efecte de les projeccions, principis de disseny gràfic...) i eines de raonament (diverses formes d’interpretar la distància més curta, l’habilitat d’extrapolar o interpolar, estimació de pendents en un mapa de corbes de nivell...). Als Estats Units, la irrupció de les tecnologies de la informació geogràfica, impulsà la publicació de l’estudi Aprenent a pensar espacialment, que ha esperonat el debat sobre el raonament espacial dins de l’àmbit educatiu aquestes dues darreres dècades. Allà, on la identificació del talent STEM és una prioritat nacional, la recerca educativa ha demostrat que la capacitat d’enraonament espacial és un gran predictor de l’èxit acadèmic en aquests camps. No obstant això, el matrimoni Sarah i Robert Bednarz ha afirmat que aquesta habilitat és rarament tinguda en compte dins del sistema educatiu que va dels 6 als 18 anys. Ambdós han invertit els seus esforços en dissenyar un test mesurador d’aquesta destresa. Aquí, a casa nostra, no sembla que aquesta preocupació generi gaire enrenou. La inclusió del concepte sistemes d’informació geogràfica al currículum de la nova llei educativa ha esdevingut l’únic testimoni que ens genera una certa esperança. Nogensmenys, la majoria dels docents d’Educació Primària i de Geografia i Història als instituts de secundària no n’han rebut cap tipus de formació. Idò, ¿Per què figura oficialment al nou currículum educatiu? El menysteniment oficial de la geografia al sistema educatiu i també a les proves d’accés als estudis universitaris no auguren cap millora de les competències espacials de la nostra ciutadania. Les títeres al currículum en forma de novetat, estratègia repetida pels responsables de la política educativa, tampoc serviran de res, més enllà d’omplir de contingut una roda de premsa.