Estrès, empipaments i fatiga: l’altra cara de la crisi climàtica

Cada estiu ens sorprèn batent un nou rècord. El que abans era excepcional, avui s’ha tornat rutina: nits sense poder dormir, dies en què l’asfalt crema i hores eternes cercant una ombra que ja no existeix. Juny ha estat, una vegada més, el més càlid de la nostra història.

Xerram molt, i amb raó, d’incendis, sequeres, inundacions o pèrdua de biodiversitat que ens deixen ja vides trencades i morts directes. Però hi ha una dimensió que sovint passa desapercebuda als titulars: la calor extrema també entra a les nostres relacions i a la nostra ment.

Qui no ha sentit aquell enuig sobtat en un embús a 40 graus? O aquella impaciència que encén discussions a la cua del supermercat? O aquella baralla que, amb menys calor, potser no hauria existit? No creus que hi ha diferència de rendiment entre els nins que han d’intentar estudiar o llegir sota altíssimes temperatures mentre uns altres ho fan en espais adaptats?

La calor altera el nostre cos, però també els nostres nervis. La ciència ho confirma: a més graus, més irritabilitat, més conflictes i més estrès. La calor redueix el son, debilita la concentració i augmenta l’agressivitat. És com un fil invisible que tensa la convivència, trenca la paciència i esquerda la cohesió social.

Qui té aire condicionat i un habitatge ben aïllat es pot protegir. Però per a milers de famílies no hi ha escapatòria: pisos mal aïllats, sense zones verdes, sense refugis climàtics. Allà, cada onada de calor és una prova extra que s’afegeix a l’angoixa d’arribar a final de mes o tenir cura de persones grans i infants sense descans. I aquest esgotament no es veu, però deixa marca en tu: més ansietat, més depressió, més soledat i més baralles que divideixen.

Per això, els i les Socialistes defensam que la lluita contra la crisi climàtica també és una qüestió de salut mental i convivència. Necessitam barris més verds, amb refugis climàtics on la gent pugui respirar i retrobar-se. Necessitam rehabilitar habitatges perquè no siguin forns a l’estiu i congeladors a l’hivern. Necessitam adaptar el nostre entorn davant els riscos extrems d’incendi o inundació. Necessitam reforçar l’atenció psicològica, especialment per a qui ja viu al límit emocional. Necessitam informar, prevenir i cuidar.

I ho hem de fer junts, perquè aquest repte ens afecta a tots: rics i pobres, joves i grans. Però sabem qui paga sempre primer les crisis: qui menys té. Per això la justícia climàtica és també justícia social i de salut mental.

Aquest estiu ja no podem girar la cara. Fem que la calor sigui una crida per canviar, exigir polítiques valentes i protegir la nostra gent, blindant la salut, física i mental, com a dret de tothom.

La nostra ciutat no es pot permetre continuar amb polítiques negacionistes o retardistes de la dreta radical. La inacció dels governs conservadors ens costa vides i salut. Cada grau que puja ens fa més vulnerables, però cada decisió valenta ens fa més forts. Palma mereix un present habitable i un futur digne, amb la seva gent, plegats.