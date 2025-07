Von der Leyen y el desmantelamiento de la PAC

La PAC alcanza de manera directa a más de 10 millones de explotaciones agrarias de toda la UE. La que ha sido la más común, extensa y social de las políticas europeas, corre el peligro de ser desmantelada a manos de la presidenta que se vio amenazada por las movilizaciones agrarias en el final de su anterior mandato. «El diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura en la UE» que impulsó durante más de un año y que cerró a bombo y platillo con el documento del nuevo Comisario Hansen «Visión a largo plazo para la agricultura y la alimentación» suenan casi a broma después de ver cómo queda encajado el sector primario dentro del Marco Financiero Plurianual para 2028 – 2034. El problema no es solo el recorte de casi el 23% del presupuesto agrario, sino el desmembramiento y desarticulación del conjunto de la Política Agraria Común.

La actual PAC cohesionada como un todo se compone de dos pilares; un primer pilar de ayudas directas y mecanismos de mercado que se financian al 100% a través del FEAGA y un segundo pilar de desarrollo rural, financiado a través de FEADER y cofinanciado con fondos de los Ministerios de Agricultura y en nuestro caso de las Comunidades Autónomas. Con la actual propuesta de la Comisión, todo se integra en un Macro Fondo Común de más de 860.000M€ en el que se distingue un capítulo de ayudas directas a las rentas agrarias y pesqueras por un monto total de 295.699M€ frente a los 380.000M€ del actual periodo. El segundo pilar de desarrollo rural desaparece y se diluye junto con el resto de los Fondos de Cohesión Económica, Territorial y Social y dejando a la libre voluntad de cada país su distribución y destino concreto. España en el periodo actual ha recibido en torno a 11.000M€ de FEADER para Desarrollo Rural, cuantía que en este momento no aparece por ningún lado y que estaría diluida en los 79.900M€ que España tiene asignada inicialmente del total del nuevo macro fondo. Si en el periodo actual España recibe unos 47.724M€ para la PAC, el recorte del 23% implicaría pasar a menos de 37.000M€, cifra que impediría mantener las rentas agrarias en su nivel actual.

A partir de aquí intuyo varios problemas de cara a una durísima negociación. En primer lugar, los ingresos no están garantizados. El Presupuesto presentado presupone que; o bien la aportación de los países escala del 1,13% al 1,26% del PIB, o bien se consolidan los ingresos propios por una cuantía de 58.200M€ a través de varios mecanismos, muchos de los cuales todavía existen. A ambas opciones se oponen un conjunto importante de países de la UE. Si no se alcanzan los ingresos que prevé la Comisión, la posibilidad de arañar durante la negociación algún incremento de las partidas agrarias se hace muy difícil. En segundo lugar, la negociación queda fuera del control de los Ministerios de Agricultura. La negociación depende del Consejo Europeo a través del Consejo de Asuntos Generales. Son los Ministerios de Economía o Finanzas de cada país quienes negocian, y en estos Ministerios, se prefiere un cheque global amplio y por país, lo que siempre permite mayores rejuegos económicos internos. En tercer lugar, el papel del Parlamento Europeo es limitado. En la práctica solo puede aprobar o rechazar la propuesta del Consejo, pero no modificarla. Esto supone, que al Parlamento solo le queda impugnar la totalidad de presupuesto presentado, lo que significaría una moción de censura al propio gobierno de la Comisión Europea y no creo que ni populares ni socialdemócratas lo hagan. En cuarto lugar. Solo en materia agraria, las líneas rojas son tan cruzadas en la propuesta actual, que hace imposible mantenerlas todas al mismo tiempo. Por lo tanto, es una negociación que en materia agraria implica perder – perder.

Respecto a la gobernanza futura. En primer lugar, en el fondo, la propuesta de MFP traslada la experiencia de los Planes Estratégicos Nacionales de la PAC al conjunto del presupuesto. La Comisión pretende que todas las transferencias a los países vengan a través de un «cheque único integrado» materializado en un «Plan de Asociación Nacional y Regional» en el cual se ordenarían todos los objetivos nacionales, indicadores de resultado y de impacto referidos a todas las políticas europeas y vinculados al cumplimiento de hitos y metas. Los que llevamos dos años aplicando el Plan Estratégico Nacional de la PAC sabemos del altísimo nivel de complejidad que tiene el llamado «New Delivery Model» y solo lo hemos ejecutado con la política agraria y en un ámbito de relación; Ministerio de Agricultura y CCAA, que es bastante constructivo y colaborativo. No quiero ni imaginar, lo que puede suponer trasladar esta dinámica a todas las materias. Esto supondría un elemento más de disolución de la PAC en el conjunto de las políticas puesto que la coordinación de todo este Plan Nacional estaría en manos de Economía o Hacienda. En segundo lugar, existe un riesgo evidente de recentralización de las políticas agrarias y de desarrollo rural en los estados nacionales a través de las unidades de coordinación, rebajando la participación y flexibilidad de adaptación de los gobiernos autonómicos. En tercer lugar, un riesgo evidente de renacionalización de la PAC. Una parte del destino de los fondos quedará a la decisión de cada país, incluyendo la decisión de aportar más o menos cofinanciación nacional lo que a su vez provocará desigualdades materiales entre los agricultores de unos países y otros. En cuarto lugar,yo auguro un debilitamiento generalizado del peso político de todas las administraciones agrarias, tanto de los ministerios nacionales como en nuestro caso de las consellerías autonómicas. Si ya no tenemos que gestionar esa PAC que para los ajenos resulta tan compleja de entender, ya no es tan necesario mantener las estructuras administrativas que lo hacen posible.

En definitiva, en este momento, solo cabe la perplejidad antes de comenzar a reaccionar. La única reacción posible. Amplio frente en defensa de una sola PAC con dos pilares integrados y sustentada en dos fondos distintos.