El turista ignorante

Ha circulado un vídeo real como la vida misma: turistas en Palma han demostrado su total ignorancia sobre el lugar donde pasaban sus vacaciones. Una encuesta callejera ha revelado, sin ningún valor científico, el escaso nivel cultural y el pasotismo de algunos visitantes.

Los vuelos en distancias cortas o medias no son tan caros. Si vas vivo, puedes conseguir chollos. El tema del alojamiento ofrece también alternativas: alquileres temporales, hoteles de distintas categorías, pensiones y hasta las hamacas de la playa, si las escapadas son breves. Además, cada persona es su propia agencia; no hay intermediarios; no suele haber viajes programados, con guía e información adicional sobre el destino. Al igual que la comida rápida, existe un turismo de usar y tirar, poco meditado y de consumo fácil y fugaz.

No es extraño así que algunos viajeros ignoren dónde paran. Cogieron un vuelo barato, buscaron un alojamiento accesible y decidieron venir a Mallorca, una marca que les suena bien a sol, playa y juerga, aunque ni tan siquiera sepan dónde está.

Algunos de los interpelados explicaron que la isla pertenecía a Francia; los hubo que en el mapa la colocaron en Cerdeña o Córcega y hasta en Suecia. Solo una minoría acertó la latitud exacta.

El sondeo se hizo en inglés, así que algunos interpelados dijeron que ese era nuestro idioma oficial. Otros, sin ningún pudor, se inclinaron por el alemán, el francés y el italiano. Hubo uno que soltó la burrada de que aquí se habla castellano y euskera.

Respecto a la capital de la isla, muy pocos señalaron a Palma, pese a estar en ella. Algunos dijeron que era Barcelona. Para disgusto de Isabel Díaz Ayuso, ninguno apuntó a Madrid.

La pregunta del millón fue qué isla era la mayor. Algunos respondieron que Menorca, pese a que los nombres de los dos territorios insulares llevan incluida la respuesta.

El vídeo ha generado cachondeo y preocupación, a partes iguales. Los hay que se echaron unas risas viendo la incultura de algunos semejantes que, por su aspecto, proceden de países teóricamente avanzados.

Hemos dicho que el experimento no tiene ningún valor académico. Para aproximarnos un poco a la realidad, sería necesaria una encuesta bien armada y con una muestra válida y representativa. No es el caso.

Si a la anécdota le unimos otros fenómenos inherentes a lo que está pasando, podemos sacar algunas consecuencias, todas negativas. «Balconing»; imprudencias en senderismo y la costa; borracheras y consumos abusivos de drogas; colapso de visitas a calas, playas o faros fetiches en las redes sociales; broncas a bordo de aviones con destino o salida de las islas; incivismos varios; concentraciones insoportables de visitantes en determinados puntos, horas o carreteras…

Es cierto que la mayoría de visitantes, sean nacionales o extranjeros, se comportan correctamente. Sin embargo, una minoría numerosa no lo hace, lo que trae problemas de orden y salud públicas y altera la convivencia.

A veces el desconocimiento sobre nuestra tierra va de la mano del gamberrismo: «vengo a un sitio barato que me importa un pito y voy a quemar el mundo por unos días u horas».

De forma paralela algunos mallorquines, reducidos a la condición de simples residentes, tratan de defender las islas; su cultura y sus idiomas, especialmente el catalán. Es una loable, y titánica, labor contra un enemigo poderoso. Y en ocasiones analfabeto e inmisericorde.